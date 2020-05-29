中六合彩頭獎5500萬被指承諾贈胞姊200萬　女子入稟向弟遺產管理人追討

▲ （經濟日報資料圖片）

男子於2016年2月中六合彩頭獎5,500萬後，承諾將其中的200萬贈予胞姊，由於胞姊不諳投資，故要求胞弟代為保管款項及作投資，惟胞弟其後離世，胞姊向其遺產管理人要求取回獎金及投資所得不果，遂於日前入稟區域法院，向遺產管理人追討欠款。

原告劉惠冰；被告為死者劉惠賢的遺產管理人蔡蔓麗。入稟狀中指，死者於2016年2月中了六合彩頭獎，獲得獎金約5,500萬元，死者其後口頭通知原告，指已在中國銀行準備1張金額為200萬元的本票贈予原告，死者其後更透過whatsapp將有關本票的照片傳送予原告。

惟原告指她不諳投資，要求死者代為保管款項，兩姊弟又口頭協議由死者代為保管該筆款項及用作投資，若原告要求，死者將會連本帶利將款項交還原告。

死者其後於2018年12月15日離世，原告於2019年1月向被告要求取回款項，被告本來答應於同年4月中將款項交還原告，惟其後卻沒有下文。原告因此入稟，要求法庭裁定被告只是以信託形式代原告管有相關款項，並下令被告需連本帶利向原告歸還款項。

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記者：楊詠渝