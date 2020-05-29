【新冠肺炎】本港新增13宗輸入確診個案　患者巴基斯坦返港

▲ 本港今日新增13宗輸入個案。

新冠肺炎疫情持續緩和，本港已連續第15日無本地感染個案，惟今日（29日）新增13宗確診個案，分別涉及4男9女，年齡介乎2歲至46歲，均由巴基斯坦輸入，全部人昨日乘QR818班機返港。

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衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布新增個案，第1068宗涉及一名36歲男子，他於2個月前與家人一同到巴基斯坦，昨日與朋友一同經多哈返港，其朋友檢測結果呈陰性。

第1069宗至第1073宗涉及一個家庭。第1069宗是一名38歲女士；第1070宗是一名5歲的小朋友；第1071宗是一名14歲男子；第1072宗是一名24歲男子；第1073宗是一名15歲男子；該名38歲女士是第1070至1073宗的母親。他們一同於1月11日到巴基斯坦參加第1072宗24歲男子的婚禮，至昨日一同返港，全部人均無病徵。

另外，第1074宗涉及一名46歲男士，他於2月底到巴基斯坦探親，至昨日返港；而第1075宗涉及一名33男士，他於3月中到巴基斯坦。二人是朋友關係，昨日一同返港，均沒有病徵。

至於第1076宗及第1077宗涉及一對母女，分別是2歲的女兒及24歲的母親，二人於1月到巴基斯坦，至昨日返港。

第1078宗涉及一名37歲男士，他於3月到巴基斯坦，至昨日返港，沒有病徵；第1079宗涉及一名29歲男士，一年前到港結婚，昨日返港。第1080宗涉及一名21歲男士，去年與香港一位女士結婚，今次是首次來港。

張竹君表示，至今累積1100多名巴基斯坦返港人士，當中33人確診，約3%，比例上屬於偏高，惟她認為是預期之中，因巴基斯坦疫情正在上升中，因此他們返港後已馬上被送往火炭駿洋邨作14天檢疫。

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，提醒市民在日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會，並減低社區出現群組個案的風險。

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記者：伍瑋瑋、郭詩詩