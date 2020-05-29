▲ 梁定邦獲再度委任為監警會主席。(資料圖片)

政府今日（29日）宣布，再度委任獨立監察警方處理投訴委員會現任主席梁定邦及4位成員，包括陳錦榮、鄺永銓、陳黃麗娟及王家揚。主席的任期由2020年6月1日至2021年5月31日；4位成員的任期由2020年6月1日至2022年5月31日。

保安局局長李家超指，社會情況複雜多變，帶來很多新挑戰，監警會的工作殊不容易，感謝梁定邦過去兩年致力監警會的工作，並在考慮到個人情況後，接受再度委任至明年5月底。政府十分感謝監警會為確保香港享有公平、有效和具透明度的兩層投訴警察制度作出的寶貴貢獻，會繼續全力支持監警會履行其法定監察職能，維護一個公平公正的投訴警察制度。

監警會根據《監警會條例》成立，該會為獨立法定組織，負責監察和覆檢投訴警隊成員個案的調查工作。《監警會條例》對監警會的職能和權力，以及兩層投訴警察制度賦予法定基礎。警方亦必須根據條例履行其法定責任，遵從監警會提出的要求。監警會現時有1名主席、3名副主席及22名非官方成員。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：蘇文軒