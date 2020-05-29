殘疾人士體育訓練計劃下周一接受申請　費用全免

▲ （擷自「殘疾人士體育訓練計劃」網頁）

康文署新一期「殘疾人士體育訓練計劃」將於7月展開，包括羽毛球、滾球、乒乓球、徒手健體等多項專為殘疾人士設計的體育活動，並於下周一(1日)起接受報名，費用全免。

署方指，計劃涵蓋一系列不同種類的體育課程，如身心伸展、羽毛球、滾球、乒乓球、徒手健體、水中健體、輪椅網球、游泳、現代舞，以及新增的坐式團體有氧運動，透過有系統的專業體育訓練，鼓勵殘疾人士參與康體活動，促進身心健康。

計劃對象包括肢體傷殘人士、智障人士、聽障人士、視障人士、自閉症人士、長期病患者和精神病康復者，訓練課程的內容經諮詢相關體育總會的專業意見而設計，費用全免。每名參加者可與一名同行照料者出席，協助其參與活動。

有意參加的人士可於康文署「殘疾人士資訊（康體活動／康樂設施）」專頁內的「殘疾人士體育訓練計劃」網頁下載章程及報名表格，或到康文署各區康樂事務辦事處和體育館索取。

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責任編輯：陳正怡