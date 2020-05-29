【烘焙知識】停課數月留家變身烘焙高手 一文睇清低中高筋麵粉用法
親子 18:06 2020/05/29
本港新冠肺炎疫情肆虐數月，至近日才有減緩跡象。大人小朋友停工停課，紛紛在家中變身烘焙高手。而說到烘焙最重要的材料，當然是麵粉，原來麵粉有分低筋、中筋和高筋，到底3款麵粉有何分別？
大昌食品專門店在facebook專頁教大家分清低筋、中筋和高筋麵粉。
低筋麵粉
- 色澤偏白、顆粒較細、容易結塊
- 適合製作蛋糕、餅乾、批皮
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中筋麵粉
- 顏色乳白，介乎於高於低筋麵粉之間
- 適合製作中式包點，例如饅頭，餃子皮也可。通常食譜裡沒有寫明用甚麼麵粉，用中筋就較安全。
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高筋麵粉
- 顏色較深，如果用手拿起一堆麵粉不易成團，極快散開就代表是高筋。
- 適合製作麵包、薄餅、泡芙，烏冬也適用。
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責任編輯︰王明芳