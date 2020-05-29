【烘焙知識】停課數月留家變身烘焙高手　一文睇清低中高筋麵粉用法

▲ 專家教分辨低中高筋麵粉用法。

本港新冠肺炎疫情肆虐數月，至近日才有減緩跡象。大人小朋友停工停課，紛紛在家中變身烘焙高手。而說到烘焙最重要的材料，當然是麵粉，原來麵粉有分低筋、中筋和高筋，到底3款麵粉有何分別？

大昌食品專門店在facebook專頁教大家分清低筋、中筋和高筋麵粉。

低筋麵粉

色澤偏白、顆粒較細、容易結塊

適合製作蛋糕、餅乾、批皮

▲ 低筋麵粉適合製作蛋糕。（iStock圖片）

學童網上上課慎防眼睛疲勞損視力 營養師教自製護眼藍莓鬆餅【附製法

【防疫食譜】避疫暫停社交影響情緒 營養師教自製香蕉班戟放鬆心情【附製法】

中筋麵粉

顏色乳白，介乎於高於低筋麵粉之間

適合製作中式包點，例如饅頭，餃子皮也可。通常食譜裡沒有寫明用甚麼麵粉，用中筋就較安全。

▲ 中筋麵粉可做中式包點。（iStock圖片）

【烹飪教煮】「餐飲界梵高」甜品大師Dominique Ansel ig拍片教整簡易香蕉麵包【有片】

【烹飪教煮】英國皇室前御廚Darren McGrady 公開英女皇最愛英式鬆餅食譜【有片】

高筋麵粉

顏色較深，如果用手拿起一堆麵粉不易成團，極快散開就代表是高筋。

適合製作麵包、薄餅、泡芙，烏冬也適用。

▲ 高筋麵粉可製作麵包。（iStock圖片）

【疫情減壓】復活假期留家自製美食 營養師教10分鐘做出親子低脂Pizza【內附食譜】

更多兒童健康飲食報道，即睇：

【補脾暖腎】小朋友夜間「瀨尿」 暖腎縮尿湯水只需2個步驟

【保健湯水】夏季易現4種小兒腹瀉 中醫推介淮山薏米食療強健幼兒脾胃

TOPick 推出【停課不停學】小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度 立即免費下載: bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰王明芳