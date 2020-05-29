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【烘焙知識】停課數月留家變身烘焙高手　一文睇清低中高筋麵粉用法

親子 18:06 2020/05/29

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熱門 黃日華 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

專家教分辨低中高筋麵粉用法。

本港新冠肺炎疫情肆虐數月，至近日才有減緩跡象。大人小朋友停工停課，紛紛在家中變身烘焙高手。而說到烘焙最重要的材料，當然是麵粉，原來麵粉有分低筋、中筋和高筋，到底3款麵粉有何分別？

大昌食品專門店在facebook專頁教大家分清低筋、中筋和高筋麵粉。

低筋麵粉

  • 色澤偏白、顆粒較細、容易結塊
  • 適合製作蛋糕、餅乾、批皮

低筋麵粉適合製作蛋糕。（iStock圖片）

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中筋麵粉

  • 顏色乳白，介乎於高於低筋麵粉之間
  • 適合製作中式包點，例如饅頭，餃子皮也可。通常食譜裡沒有寫明用甚麼麵粉，用中筋就較安全。

中筋麵粉可做中式包點。（iStock圖片）

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高筋麵粉

  • 顏色較深，如果用手拿起一堆麵粉不易成團，極快散開就代表是高筋。
  • 適合製作麵包、薄餅、泡芙，烏冬也適用。

高筋麵粉可製作麵包。（iStock圖片）

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責任編輯︰王明芳

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