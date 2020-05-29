月薪12萬元筍工！　政府聘人才軟銷公務員形象

▲ 公務員事務局正招聘高級經理，月薪至少11.8萬元。（資料圖片）

公務員事局局長聶德權上月履新後，經歷過反修例風波，相信首要任務之一，對內要提高公務員士氣、對外要樹立形象。傅流螢最近留意到，公務員事務局有筍工招聘，高級經理（傳訊與協作），月薪至少有11.8萬元，合計年薪140萬元。政界中人估計，現年市道低迷，相信吸引到不少有能有志之士應徵。

高級經理（傳訊與協作）的月薪介乎11.8萬至12.6萬元，視乎相關學歷或專業資格、相關工作經驗而定，申請者必須持有，本地大學頒授的大眾傳播、公共關係、新聞學或政治科學、社會學或其他相關學科的學位，並且具備最少15年大眾傳播、公共關係、新聞或相關行業的全職工作經驗，似乎以傳媒人作為目標。

職責方面，主要是支援傳訊與對外聯繫事務，以加深了解社會對公務員期望、推廣公務員工作及正面形象，亦要協助制定一套全面綜合的傳訊與對外聯繫策略、監督社交媒體平台使用等，並且要與外部持份者聯絡，推展公務員事務局涉及私營及非政府界別參與的項目，工作性質亦與政助相似。

這份筍工以非公務員合約條款聘任，為期兩年，必須在今年第三季上任，如果能圓滿完成合約，而表現一直理、行為良好，更可獲發約滿酬金，相等於合約期間底薪總額的15%，招聘詳請可按此瀏覽。

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