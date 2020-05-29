【新冠肺炎】今日沒有病人康復出院　28名確診者仍然留醫

▲ 何婉霞表示，現時共有28名確診病人分別於7間醫院留醫。（馮渶柱攝）

新冠肺炎疫情稍有緩和，醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今日（29日）交代有關情況。何婉霞指，截至今日中午12時，過去24小時醫管局向衞生署呈報16宗懷疑個案，現時共有48位病人正在留院接受隔離治療。

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她又指，過去24小時沒有確診病人康復出院，至今共有1,034名確診及1名疑似病人康復出院，現時共有28名確診病人分別於7間醫院留醫，其中1人情況危殆，個案編號包括第595宗；其餘27人情況穩定。

何婉霞又補充，第595宗病人早前情況有改善，不用心肺機和呼吸機，由危殆轉到嚴重，但後來又轉差，需再用呼吸機協助呼吸，目前需吸高濃度的氧氣。

截至今早（29日）9時，目前公立醫院負壓病床數目為1,219張，使用量為42%；負壓病房數目為659間，使用量為54%。

何婉霞又交代了現時醫管局的個人保護裝備存量，現時醫管局共有2,600萬個外科口罩、230萬個N95口罩、390萬件保護衣和650萬個面罩，預計足夠使用2個多月。

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記者：陳子謙