勞福局副局長空缺 工聯會失而復得    

▲ 有消息指，港府最新明天公布勞工及福利局副局長人選

港府問責班子上月大換血，據聞港府最快明天公布填補問責官員任命，其中勞工及福利局副局長一職，料由工聯會成員出任，接替升任民政事務局局長的徐英偉。這是2002年實施高官問責制以來，首名工聯會成員加入。

事實上，上屆政府，政務司司長張建宗當年擔任勞福局局長時，當年曾考慮邀請大律師、工聯會立法會前議員鄺志堅出任副局長，但由於泛民，尤其是職工盟的反應很大，據悉為了取得政治平衡，所以最終改由行政主任職系出身的蕭偉強做副局長。其後，張建宗升任司長，蕭偉強更上一層樓，坐正做局長。

事隔幾年，勞福局局長羅致光曾為民主黨成員，如今該局前副局長徐英偉本身是民建聯成員，政圈認為如此擺位同樣出於政治平衡，有利向不同政治光譜爭取支持。徐英偉升任後，有消息指，工聯會成員將接取副局一職，可謂成功替工聯會取得零的突破。

近日有傳，工聯會理事長黃國加入政府，但他向傅流螢指，不回應外界揣測，又說工聯會有很多人才。而工聯會立法會前議員鄺志堅、葉偉明及鄧家彪均表示，無人接觸他們加入政府。有消息人士指，工聯會副會長梁頌恩的履歷雖好，但也不是副局長人選。

另外，財經事務及庫務局局長一職，前局長劉怡翔離任後，由現任局長許正宇接棒，該局政治助理楊寶蓮亦告請辭，至本月底離任。據悉，本是民建聯成員的許正宇，已物色同一政黨出身的民建聯成員葉俊廉出任政助。

目前，副局長的月薪，視乎不同資歷有所不同，介乎 21.8萬元至25萬不等。政治助理現時的月薪上限為$11.7萬元。

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