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【新冠肺炎】大埔那打素醫院隔離病房出現故障　負壓系統今早曾暫停18分鐘

社會 16:53 2020/05/29

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何婉霞表示，大埔那打素醫院隔離病房負壓系統曾暫停18分鐘。（馮漢柱攝）

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，大埔那打素醫院隔離病房負壓系統今早（29日）10時17分發出警報，職員即時通知機電署職員檢查，工程人員在10時35分重新啟動系統，負壓系統暫停約18分鐘，當時沒有確診病人在隔離病房內，但有一名肺癆病人、一名懷疑肺癆病人，和一名等候新冠肺炎病毒檢測的病人，後者其後的病毒檢測呈陰性。

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她又指，3名病人當時均在單人病房，沒有離開病房，亦沒有人曾經出入病房，房門亦有關上，而醫護人員在發出警報時，亦有合適的保護裝備，沒有進行高風險的醫療程序，經過評估後傳播風險很低。局方非常重視事件，已要求機電署徹底檢查系統和盡快維修。

何婉霞表示，局方關注近日有數間醫院的負壓系統出現事故，已要求機電署進行徹底調查，而早前瑪嘉烈醫院傳染病中心在4月中發生的事故，機電署會在8個星期內向局方提交報告，料6月上旬會收到；至於其他醫院事故，機電署已交報告，主要涉及機件故障，機電署已作出維修。

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責任編輯：陳子謙

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