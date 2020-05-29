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【飛虎之雷霆極戰】張曦雯玩《Do姐有問題》被舊劇集考起　Kelly拍親熱戲遭黃宗澤指好咸

娛樂 16:53 2020/05/29

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蔡潔、譚凱琪、張曦雯、黃宗澤（左起）當《Do姐有問題》嘉賓。（湯炳強 攝）

Do姐鄭裕玲、陸永、C君主持的新一輯《Do姐有問題》今天（5月29日）進行錄影，張兆輝、姜皓文、黃宗澤、張曦雯、譚凱琪、蔡潔任嘉賓。

今輯《Do姐有問題》節目將以TVB的經典電視場面為問答題目，在美國長大的Kelly張曦雯說：「因為不在香港成長，印象較深有《茶是故鄉濃》、《衝上雲霄》，但始終對舊劇集不太在行，要靠隊友譚凱琪。」

張曦雯稱《飛虎之雷霆極戰》拍檔黃宗澤十分勤力、專業。（湯炳強 攝）

至於Kelly在《飛虎之雷霆極戰》與黃宗澤有不少女手戲都是用英文對白。本身是「鬼妹仔」的張曦雯指，Bosco的英語講得很好：「英文不是Bosco的母語，所以他已經屬於講得好好。而且他好努力，我們私下也是用英文溝通，而且他還帶了個英文老師去練習，所以他已經好叻。」

另外，張曦雯在劇中與黃宗澤有一場親熱戲，拍攝後，Bosco竟稱張曦雯很咸。Kelly解釋：「因為那場戲我在喊，成面都是眼淚、鼻涕，他也照拍落去，只是說之後說味道好咸，所以他好專業。」

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記者：游艾維、陳家瑩

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