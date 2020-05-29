岑子杰要求政府承認同性海外婚姻　政府質疑與要求承認同性婚姻無異

▲ 岑子杰（中間）今到高等法院出席聆訊。（經濟日報記者攝）

彩虹行動成員、沙田區議員岑子杰2018年就爭取本港政府承認同性伴侶於海外的婚姻而提出司法覆核，案件今（29日）於高等法院開審。 律政司一方於庭上回應指，岑的申請與要求政府承認同性婚姻無異，但即使是《基本法》所保障的婚姻自由，亦只涵蓋由一男一女締結的異性婚姻，有關規定可凌駕《基本法》所指的法律面前人人平等保障。

代表律政司一方的資深大律師黃繼明今陳詞時指，雖然申請人聲稱並非爭取香港政府承認同性婚姻，但申請人要求香港政府承認同性伴侶於海外註冊的婚姻關係，效果與爭取同性婚姻於本港合法化無異，但法庭早於女同性戀者MK就要求香港政府容許同性伴侶作民事結合而提出司法覆核的裁決中，已否決有關主張。

黃又指，雖然《基本法》25條訂明法律面前人人平等，但《基本法》37條所保障的婚姻自由，當中所指的婚姻是指香港法律所承認由一男一女締結的婚姻，針對性的法例可凌駕一般性的法例，因此仍然只有異性婚姻於香港可獲合法承認。

黃續指，維護傳統婚姻制度及家庭觀念，是政府拒絕承認同性伴侶海外註冊的婚姻關係的合理原因，申請人聲稱即使承認同性伴侶海外婚姻亦不會削弱傳統婚姻制度，但黃認為難以一方面接納同性婚姻，同時又鼓勵異性婚姻，加上容許同性伴侶享有與異性伴侶同樣的福利，必然會增加資源競爭，異性伴侶的權益將會受損。法官聽罷陳詞後，押後裁決。

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記者：楊詠渝