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警方拘2男搜出易燃物品及鐵釘的膠管　涉藏攻擊性武器被扣查

社會 17:18 2020/05/29

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熱門 黃日華 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

警方在2名男子身上搜出懷疑易燃物品等。(黃傑偉攝)

警方昨日(28日)截查2名男子，在他們身上搜出易燃物品、裝有鐵釘的膠管等物品，以涉嫌「在公眾地方藏有攻擊性武器」及「管有任何物品意圖摧毀或損壞財產」向他們作出拘捕，2人正被警方扣查。

港島總區刑事總部重案組第一A隊偵緝督察唐為國表示，警員昨晚(28日)約6時在銅鑼灣利園山道一座大廈地下，截查2名涉案男子，在他們隨身的背囊及環保袋中，檢獲3枝懷疑易燃物品、40粒裝有鐵釘的膠管、防毒面具、火機、噴漆、鉗等，於是拘捕2人。警方隨後將他們帶返相關大廈一個單位調查，並在單位內檢獲2包膠索帶、14枝玻璃樽裝酒精類飲品、手套及泳鏡等。

2名被捕男子正被扣留調查，案件交由港島總區重案組第一A隊跟進。

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記者：黃傑偉

銅鑼灣

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