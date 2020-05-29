【賭王何鴻燊病逝】二房為何鴻燊擇好吉日擬7月初出殯　長眠昭遠墓園

▲ 傳媒引述消息稱，賭王二房按何鴻燊生辰八字與殯儀館已擇好吉日，擬於7月10日於香港殯儀館舉殯。

一代賭王何鴻燊周二（26日）於香港養和醫院逝世，享年98歲，遺體或下葬於摩星嶺一號的昭遠墓園（Chiu Yuen Cemetery）。有傳媒引述消息稱，賭王二房按何鴻燊生辰八字與殯儀館已擇好吉日，擬於7月10日於香港殯儀館舉殯，下葬於家族墓地昭遠墳場。

賭王何鴻燊離世後何氏一家其後發表訃聞，以「深切哀悼我們的領袖 何鴻燊博士」為題，透露何鴻燊在所有家人陪伴下安祥離世，並讚揚何鴻燊一生德高望重，又形容「雖然我們知道這一天終會來臨，但仍無減我們難以言喻的傷痛」。

二房長女何超瓊曾指出家人已有共識，後事會共同處理，會容後再公布舉殯的情況。

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不少何東家族後人均長眠於昭遠墓園，包括何東長孫何鴻章、何鴻燊長房女兒何超英、胞妹莫何婉穎、「十姑娘」何婉琪及其子麥家興等。

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責任編輯：陳正怡