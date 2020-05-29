疫下情緒抑鬱支援熱線近萬求助升16%　輔導義工24小時真人接聽：細心聆聽助困擾者紓緩壓力

▲ 經濟狀況、防疫物資，甚至不知疫情何時完的焦慮，都影響着大眾。（Getty Images）

最近社會事件、疫情的負擔，加上病症、失業、停課等，累積起來的壓力，令很多人被負面情緒籠罩。但黑暗盡處總有亮光，有機構提供情緒支援熱線，不少有心人自願加入服務，幫助他人。

利民會「即時通」精神健康諮詢熱綫24小時服務，真人接聽、全年無休。按它們的數據顯示，今年2至3月共收到9216宗求助，比去年上升一成六。

《即時通》支援受情緒困擾人士、精神復元人士及家屬，同時提供義工培訓，由專業人士如臨床心理學家、精神科護士，或資深社工教學，當中有考核、有實習，即使有心，也要經過重重評核才可接聽熱綫。訓練同時，也可推廣精神健康意識。

▲ 原本從事管理工作的Melody，2017年年末離開繁重的工作，剛好碰上利民會《即時通》熱綫，便自發加入做義工。（湯炳強攝）

由管理團隊變熱綫義工

原本從事管理工作的Melody，2017年年末離開繁重的工作，想做義工，剛好碰上利民會《即時通》熱綫。「以前的工作是管理熱綫團隊，身邊人有奇難雜症就會找我解決，我想職能差不多，應該能應付到，就報名。」由上堂、實習至接聽熱綫，過程約半年。

以前對精神健康的理解，跟一般大眾一樣，認為他們有問題。不懂得應付他們。 會選擇迴避，怕他們情緒爆發，不知道怎樣才能讓他們感覺舒服？

與他們聊天會有壓力，怕吃不消、無法處理他們的情緒。「管理團隊時，我要思考怎樣能有禮貌、有耐性地服務，但對於要有同理心、細心聆聽的技巧，以前從沒接觸過。」

▲ 至今服務近兩年，Melody指一戴上耳機，就像有種魔法，她的語氣、語速會不同，用字亦會較正面。（湯炳強攝）

同理非同情 要真心聆聽

過程中，Melody改變了對精神病患者的看法。以前覺得要有同情心，覺得對方好慘，但在這裏學到的是同理心，即如何從他的角度，去看整件事。

接觸過後，發現他們並非想像中般不受控制，有很多人說話十分有邏輯、具分析能力，跟一般人無異。只不過他們偶爾不受控的行為，會令外界有一些誤解，甚至未必體諒。

安慰話如「唔好亂諗」、「唔好唔開心」之所以未必奏效，其實也源於患者的情緒不由自主，需要的更是身邊人的理解。

初初聽電話，Melody坦言曾感不知所措。試過聊了一小時，伴住對方經歷情緒起伏，每個人的需求都不一樣，有人渴望有人聆聽，有人期望獲得意見。Melody指最重要的，是要有耐心、鼓勵他們。

我們的存在，好大程度是陪伴。有不少人獨居，或住在院舍，缺乏朋友、家人的開解和支援。 有些人因為精神健康問題要服藥，但其實是否吃一粒藥，就可以開心呢？只要真心、用心跟他們聊天，我相信他們都會知道，有人願意幫他度過這段時間。

選擇同理、避免批判，報以欣賞的態度。聊天後有人會嘗試改善、與情緒相處，無論成功與否，都是經歷。

▲ Melody曾為獨居長者做家訪，也去過偏遠山區做服務。相比起一次性義工，她指《即時通》服務更有延續性。（湯炳強攝）

一通電話一份使命 「我個世界得番你哋」

朋友說做熱線義工，收收埋埋太多負能量，如何消化？Melody坦言：「個心會好實，但每一日做完服務，明白到他們所受的身心靈痛苦、過往不快的經歷，就覺得在這麼多不幸當中，自己的困難其實不算大事。」

聽過有人說：「我的世界甚麼都沒有，只剩下你們。也因為還有你們，我能打這通電話，不然我甚麼都沒有了。」有人稱Melody為伯樂，向她表示感激，Melody指對方得以情緒得以紓緩，就是服務的動力，也有一份使命感。

他們好需要被聆聽，有人體諒，有些人甚至覺得好壓抑、透不到氣。情緒問題非一朝一夕的事，跟我聊完也未必立即復元，但至少那一刻可以紓緩到，不會再疊加。

求助會員：好希望有人同我傾偈

今年32歲的阿輝，數年前在地鐵站看到《即時通》廣告，當晚就致電。那時住在中途宿舍，因居住問題而感無助、低落和憤怒，無從宣洩便找熱綫傾談。「好多事想找人傾訴，但沒出路。社工有時會外出工作、太忙，未必有空處理我的事，我希望有人同我傾偈而已。」

面對面傾談較難為情，有時看到對方的表情反應，反而添壓力。

不懂如何說出口，怕對方會否覺得：『你咁大個人仲咁樣？』。但在熱綫裏，因為彼此不認識，我不用擔心對方怎樣看我，更能暢所欲言。

朋友、家人各有各忙，阿輝指華人社會不擅於情緒支援，但熱綫義工能讓他感受到關愛、給他鼓勵。「義工能站於我的立場去思考、明白我，讓我有信心繼續走下去。」

24小時都在 隨時支援

持續致電數年，阿輝一有情緒困擾，情況許可下就會致電。「有時情緒波幅大、失眠或炆憎，試過凌晨2、3點致電，他們都在。」

阿輝早前工傷，近月的社會事件、疫情問題，令判傷、再培訓的計劃亦停擺，難以控制的生活狀況更令他感到迷惘。對他來說，熱綫是給他安全感，讓他倚賴、獲得支援的園地。

義工像我的傾訴對象，在我失落或憤怒時，聆聽我的需要，安撫我的情緒。他們明白我的情緒困擾和困難，給我信心和支持。

利民會《即時通》精神健康諮詢熱線

電話：3512 2626（24小時運作）

記者：吳霆俊