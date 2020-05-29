民主派杯葛會議只留示威標語　內會順利召開

▲ 民主派在桌上展示標語，未有出席內務委員會議。（陳永康攝）

立法會內務委員會今日（29日）舉行會議，民主派議員全體杯葛，只於桌上展示「最佳主席李慧琼」的標語。會議順利進行，未有發生任何衝突。

內會主席李慧琼吸取之前的經驗，繼續提早登上主席台，以免被民主派阻撓。不過，會議室內只有數名民主派議員，到會議開始時更全數離場，只餘下示威標語。民建聯葛珮帆認為，有關標語與議程無關，要求處理，最終李慧琼要求保安移除有關物品。

李慧琼於本月初才當選內會主席，但民主派質疑選舉程序，於最近數次內會都出現肢體衝突，至於李慧琼於立法會會議中擔任代主席時，都飽受民主派質疑及挑戰。而昨日的立法會會議上，立法會主席梁君彥就批評，民主派所展示的標語有侮辱性，是反諷李慧琼。

▲ 李慧琼（右）及馬逢國首度一同登上主席台主持內會。（陳永康攝）

另外，內會因選舉主席一事，拖延逾半年仍未正常召開，李慧琼和體育、演藝、文化及出版界馬逢國，只能在今個月，才能成功當選正、副主席，今日是二人首次一同登上主席台上主持會議。

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責任編輯：陳宛彤