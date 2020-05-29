【歎息橋】黃溢濠為當演員失戀兼負債　為省交通費寧行路半小時回家

▲ 儘管荊棘滿途，仍無損黃溢濠追夢決心。

27歲的黃溢濠由14歲參演首部電影《圍城》，至今已13年。自他視演員為終身職業後，想必已經有吃盡苦頭的準備。本為家中幼子備受照料的他，為追夢又免被媽媽擔心，試過到朋友家呆坐扮開工；又因為入不敷支而欠下信用卡債務，幸好有胞姊接應；最低潮時期試過省吃儉用，兩個月僅得3000元花費，只好由一日七餐大減至兩餐、選擇走路來省下車資。

黃溢濠的堅持終於捱出頭，最近連續三劇播出，但又因疫情影響暫時未有新工作接洽。

決定以演員為正職以後，黃溢濠坦言家人在開初有點微言：「他們會說『做這行三更窮、四更富，怎會做得長？你又唔係特別靚仔、高大有才華！』他們會用打壓的方式令我放棄，但我堅持繼續做，因為從來無一件事可以令我這樣專注去做。電影就是這樣一回事，當你踩了一隻腳進去，就很難拔回來。」

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▲ 當年拍畢《圍城》翌日，黃溢濠除了埋位開戲以外別無想法，令他立志要當演員。（湯炳強攝）

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一個月只賺3000元

直到最近溢濠曝光率升高，在ViuTV連出三劇《打天下》、《歎息橋》以及《寂寞是幫兇》，家人態度亦開始軟化：「他們不說反對亦不說支持，我已當他們在支持我。可能我家人比較內斂，不會把說話訴諸於口，反而會說『嗰日喺電視見到你，幾好丫，下次出多啲更好』。哥哥會再低調一點，我們的工作時間差天共地很少見面，他只會簡單地說在電視見到我、叫我繼續。」

身為家中四兄弟姊妹的孻仔，家庭的重擔應不落至溢濠身上，但幕前工作不穩定，亦難讓他定期呈上家用：「正式踏入這個行業時，我抱持著『唔問你拎錢就當畀咗』的心態，因為我真的無能為力。一個月賺3000元又怎好意思付100元當家用，1000我又不夠用，只能暗地裡不給，留待將來有能力一定會奉還。」

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▲ 回想當年捱窮的日子，溢濠已能帶笑道來。（湯炳強攝）

為慳錢一日只食兩餐

曾經試過半年完全無收入，唯有轉職幕後、瞞著公司兼職謀生，甚至窮到負債也試過：「信用卡真的很『萬惡』，試過因為工作先墊支，到錢回來了又要生活，沒有拿去繳費變相一直負債。」溢濠試過向朋友賒借，亦試過向胞姊借錢：「她從不問原因，直接幫我，可能因為我們年紀相近，感情、工作、家庭的問題都會分享。」

未能開源唯有節流，喜歡吃東西的溢濠由一日七餐大大減至一日兩餐，同時減少外食的機會：「對喜歡吃東西的人來說要減少食量真的好慘，以前無錢就會叫阿媽煮飯，久而久之她就會知道我沒有工作。」為了不想讓媽媽擔心，唯有出計謀：「每日出門到附近朋友的家坐一整個下午扮有工作，阿媽打電話來我就裝作正在拍攝趕忙收線，夠鐘就回家吃飯。」

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▲ 早前溢濠與黃媽媽為港台拍攝節目。（港台照片）

步行30分鐘回家

最低潮時期黃溢濠試過3000元港幣花足兩個月：「回想起來確實不知道怎樣過，真的『搣住使』，不購物、不娛樂，我也算是幸運，許多時候接近完全無錢，就會有少少希望、少少收入，每次有放棄的念頭，就會有一點『甜頭』，見能夠繼續就繼續。」

訪問地點在溢濠的公司附近，受訪位置正正望著一條上山的道路，溢濠順著馬路遙指遠方，憶述當年為省錢，在公司排練到深夜甚至凌晨後，會選擇沿著這條迂迴又陡斜的山坡和樓梯，步行約30分鐘回到家中：「當時真的好窮，因為無錢唯有選擇行路。」

▲ 左邊是《打天下》拳手造型，右邊則是《歎息橋》的癡情學生阿南。（instagram圖片）

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現實社會男生沒有「麵包」，很難談及愛情，黃溢濠憶起青春時期的一位女友，讓他對面對現實的問題：「那時我們還在讀書，起初拍拖不會提及金錢問題，日子久了到我準備要踏出社會，經常以『等戲拍』為藉口不找正職，她說我沒有上進心，最後受不了而決定分手。」

他當下覺得自己懷抱著理想去做演員，為何對方不明白：「但慢慢想通了，亦因這段戀情醒過來，知道一個成年人應該要怎樣生活，於是決心去找工作。」期間遇上「伯樂」麥曦茵，輾轉加入其公司成為旗下藝人至今。

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▲ 麥曦茵（右二）絕對是黃溢濠的伯樂。（instagram圖片）

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生活隨遇而安

過後，他遇過不少戀情，但未必每位戀人都會明白他的堅持：「外人未必明白做演員是怎樣一回事，可能覺得得『點解咁痴線架，無工開無飯食都仲繼續？』行外人不會明白，但我唯有節衣縮食，靠著意志堅持等下一部作品。」

但對於找同行當另一半，黃溢濠則謂：「我的經歷不是絕對，同行會多一層了解，但不排除行外人會有另一種關心。」

▲ 林耀聲、黃溢濠、盧鎮業、岑珈其當年合作電影《曖昧不明關係研究學會》成為好友至今。（instagram圖片）

近年工作相對穩定，溢濠坦言收入亦有好轉：「算不上是華麗生活，但比以前舒服得多。」不過近期因為疫情關係工作亦有點緊張，三部劇集完結後，暫時未有續接的工作接洽：「其實都驚架，所以才去寫劇本，自己要主動一點。」

面對疫情工作停擺，黃溢濠開始思考自己的興趣，一向喜歡植物的他有意報讀樹藝課程，可惜想要報考時剛錯失了開學季度，計劃唯有暫擱。最近他亦有跟岑珈其擔任主持，找演員現身其直播節目跟大家分享電影：「當作是曝光，亦能在這比較傷感的氛圍中取得點點娛樂。」

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記者：陳心怡