港鐵屯門南延線料2030年竣工　延伸2.4公里至近屯門碼頭

▲ 港鐵西鐵線將會向南延展。（資料圖片）

港鐵屯門南延線是《鐵路發展策略2014》建議的7個鐵路方案之一，行政長官會同行政會議今日（29日）宣布，批准政府邀請港鐵公司開展有關項目的詳細規劃及設計。項目預計可於2023年動工建造，2030年竣工；以2015年12月價格推算，項目造價約114億元。

項目將使西鐵線從屯門站向南延伸約2.4公里。除按照《鐵路發展策略2014》於屯門碼頭附近設置新的屯門南站外，屯門第16區亦會設置一個中途站。

據立法會文件指出，現時屯門南居民如欲乘搭西鐵線，通常會使用輕鐵或接駁巴士前往屯門站，在繁忙時間由屯門南前往屯門站的路面車程需時約10至20分鐘。但如有屯門南延線，以鐵路行走相同的路程，預料車程不超過5分鐘。

運輸及房屋局發言人指，屯門南站500米服務範圍內約有6萬名居民，而擬議第16區車站500米服務範圍內則約有4.9萬名居民。

發言人又指，擬議的第16區車站能釋放該區的住宅發展潛力，有助增加房屋供應。

發言人估計，在50年的營運期內，屯門南延線可為公眾節省合共約3億小時的出行時間；其經濟效益按2015年價格計算，約為280億元。

為建造第16區車站和相關住宅發展，屯門游泳池及「綠在屯門」社區環保站需要重置，政府正在物色重置選址，其中屯門游泳池或重置於屯門高爾夫球中心內。

立法會文件又指，政府建議重新規劃現時使用率偏低的內河碼頭，以及用作其他工業用途的屯門西地區。透過將部分工業用途遷移到龍鼓灘的擬議填海區，屯門西海岸將可騰出土地作房屋及其他發展用途；初步估計可供應2.5萬至3萬個房屋單位和5萬至7萬個職位。

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記者：陳梓蔚