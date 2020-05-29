【疫境見真情】送貨司機窩心舉動　為收件者一家祈禱獲網民激讚

▲ 美國一名男孩Lucas本身患心臟病，一家人疫情下只能網購，減低再受病毒感染機會。

新冠肺炎波及全球，美國死亡人數於27日突破10萬大關，全美確診病例超過170萬宗。人人居家防疫，添置日常用品時，亦轉而使用更方便的網購服務。日前美國有個家庭於亞馬遜（Amazon）下單後，發現送貨司機竟停在家門前，為收件者一家祈禱。這個簡單舉措為疫情送上暖心時刻，更在網上瘋傳，融化不少網民的心。

美國新聞媒體KTVB報道，女屋主Raquel Pearson一家住在美國愛達荷州（Idaho）的南帕，與丈夫Derek擁有一名8歲兒子Lucas。兒子本身患心臟相關疾病難以進食，醫生指他一旦染上病毒，將更容易出現呼吸窘迫。可惜區內居民防疫意識不高，未必人人戴口罩，因此一家人只能留在家，減少外出。

▲ Raquel Pearson一家日前接受美國新聞媒體KTVB訪問。（KTVB圖片）

Lucas需要增稠劑幫助飲奶，故數星期前就一直等待一個重要包裹，裏面全是其餵食用品。當時Pearson在門外貼上一張便條，內附Lucas照片以及文字，讚揚速遞員的用心，又指小孩向來有醫療需要，故只能網上購物，感激在疫情期間仍站在前線工作的人。

使Pearson始料未及的是，她透過門口的智能監視鏡頭，發現送貨司機一個窩心舉動。「送貨司機一直站在門外，當她做十字架的標誌時，我才明白她在做什麼。天啊她在祈禱！我覺得很感動，一個陌生人竟然抽時間，來祝福我們的兒子。」

Pearson將此錄像上載Facebook後，有網民認出當事人，成功聯繫司機Monica Salinas真人現身。原來Salinas是為一間名為Custom Services的公司工作，當日是要處理來自亞馬遜的定單，沒想到引起一場熱議。她稱：「很多人來訊轟炸我，問有否停在那門前祈禱，我就不斷答『有』。其實那時我只是停下來，做心中想要做的事，便是為男嬰和父母祈禱，讓孩子不用受苦。」

責任編輯：姚慧儀