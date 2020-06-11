【專訪】抗病29日經歷無數「失敗」　空手道女將曾綺婷：人生不是只得輸贏

▲ 回顧抗病29日，曾綺婷形容是一個上天給她的意外驚喜，在醫院認識不少新朋友。（陳永康攝）

自小患有白蝕症的香港空手道運動員曾綺婷，今年初外地集訓期間不幸染上新冠肺炎，經歷長達29日的抗病過程，她形容這場大病是上天給她的意外驚喜，得著比失去更多，認識一班好院友，同時靜下來反思人生，「人生輸贏不是最重要，健康和開心生活才是最重要」。

▲ 曾綺婷自5歲開始學空手道，她希望明天可以與隊友兼未婚夫一同出戰東京奧運。（受訪者提供）

2歲已患上白蝕症的香港空手道運動員曾綺婷，今年2月中隨隊前往法國、奧地利集訓，備戰原定5月舉行的奧運外圍賽，但因當地疫情3月起惡化，體院決定安排他們3月15日回港，但不幸地，她與2名隊友李振豪、周家謙都相繼確診新冠肺炎。

曾綺婷坦言，起初到歐洲集訓是希望避過本港疫情，怎料自己會「中招」，形容確診一刻心情矛盾，「明明諗去避疫」。對於感染源頭，曾綺婷認為：

可能係餐廳或者超市，我哋都有少許鬆懈，當地人唔戴口罩，疫情不算嚴重，覺得安全，我哋都無戴口罩。

▲ 曾綺婷確診第一刻，最擔心是自己的肺部問題。（受訪者提供）

【專訪空手道運動員曾綺婷】患白蝕症從小受歧視 染疫後飽受指摘：希望大家尊重康復者

3月18日是隊友李振豪確診的日子，亦是首位本港運動員確診，曾綺婷憶述當時心知不妙，體院即時安排他們進入檢疫中心隔離，2日後病毒測試呈陽性終確診。她獲悉後，最擔心是自己肺部的問題，

運動員最擔心都是肺部有沒有纖維化，影響運動生涯，幸好醫生話我體內病毒量低，肺片非常清，終於可以鬆一口氣。

入院初期，曾綺婷的病情十分反覆，起初先出現發燒，後來全身肌肉酸痛，第7日更失去嗅覺和味覺，隔日又嚴重肚瀉，直至留醫第11日才再沒有症狀，翌日即收到好消息，鼻液測試首次呈陰性，而24小時後的測試都是陰性。

她得悉結果後感到很興奮，但怎料其後的糞便病毒檢測結果呈陽性，經過18日的無數次陽性的「失敗」後，終於在留院第29日連續兩次糞便測試呈陰性，成功打敗病毒出院，

我當時哭了出來，29日以來在醫院的畫面全部浮現出來，好感動，亦會依依不捨醫院認識的朋友，又好感激醫護人員的照顧。

▲ 曾綺婷經歷今次大病後，發現人生輸贏不是最重要，健康和開心生活才是最重要。（陳永康攝）

回顧抗病29日，曾綺婷形容是一個上天給她的意外驚喜，得著比失去的有更多，特別是親友的關心，以及在醫院相識院友之間的友誼。她又指，這亦是她職業生涯中休息最長的時間，也讓她靜下來反思以前所有事，也讓她改變了不少想法，

以前好執著比賽的輸贏，但經歷今次大病，發現人生輸贏不是最重要，健康和開心生活才是最重要。

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記者：陳子謙