【星二代】凍齡王菲甜攬女兒慶祝14歲生日　李嫣讀瑞士貴族學校年學費85萬港元

樂壇天后王菲與前夫李亞鵬的女兒李嫣近日14歲生日,王菲為女兒搞生日會,母女親暱的合照難得曝光。壽星女穿上黑色西裝褸及短褲的時尚打扮,而王菲則穿著米奇T-shirt,攬實女兒在生日蛋糕前留影,場面相當溫馨。

▲ 母女合照被讚像姊妹。(微博圖片)

母女合照像姊妹

王菲在自己的微博上載與女兒慶賀生日的相片及影片,今年已經50歲的王菲,留著招牌黑色短髮,身穿紫色米奇T-shirt,與女兒相擁的照片,被眾人稱讚像姊妹一樣。而李嫣在生日會上演唱張懸的《喜歡》,略帶哭腔的歌聲,亦令人聯想起王菲嗓音。有眼利網民更發現,李嫣的手機殼用了媽媽的表情貼圖,更附有「金句」:「跟你有甚麼關係」。

李嫣天生患有兔唇,王菲在她3個月大時,帶她到美國做手術。其後,王菲亦成立了嫣然天使基金,幫助其他有唇顎裂的小朋友。

▲ 李嫣的手機保護殼寫有媽媽的「金句」。(微博圖片)

就讀瑞士貴族名校

現時李嫣在瑞士一間著名貴族學校讀書,每年學費高達85萬港元,而且全球只招收250名學生。李嫣不時在社交平台分享校園生活點滴,而去年9月開學時,其就讀的貴族學校就在facebook及IG帳號,貼出了李嫣與同學們的校園生活照,並留言:

當我們的學生團隊合作時會創意爆發。(Creativity thrives when our students work together on a team)