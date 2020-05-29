【星二代】凍齡王菲甜攬女兒慶祝14歲生日　李嫣讀瑞士貴族學校年學費85萬港元

▲ 凍齡王菲為女兒李嫣慶祝14歲生日。

樂壇天后王菲與前夫李亞鵬的女兒李嫣近日14歲生日，王菲為女兒搞生日會，母女親暱的合照難得曝光。壽星女穿上黑色西裝褸及短褲的時尚打扮，而王菲則穿著米奇T-shirt，攬實女兒在生日蛋糕前留影，場面相當溫馨。

▲ 母女合照被讚像姊妹。（微博圖片）

母女合照像姊妹

王菲在自己的微博上載與女兒慶賀生日的相片及影片，今年已經50歲的王菲，留著招牌黑色短髮，身穿紫色米奇T-shirt，與女兒相擁的照片，被眾人稱讚像姊妹一樣。而李嫣在生日會上演唱張懸的《喜歡》，略帶哭腔的歌聲，亦令人聯想起王菲嗓音。有眼利網民更發現，李嫣的手機殼用了媽媽的表情貼圖，更附有「金句」：「跟你有甚麼關係」。

李嫣天生患有兔唇，王菲在她3個月大時，帶她到美國做手術。其後，王菲亦成立了嫣然天使基金，幫助其他有唇顎裂的小朋友。

▲ 李嫣的手機保護殼寫有媽媽的「金句」。（微博圖片）

就讀瑞士貴族名校

現時李嫣在瑞士一間著名貴族學校讀書，每年學費高達85萬港元，而且全球只招收250名學生。李嫣不時在社交平台分享校園生活點滴，而去年9月開學時，其就讀的貴族學校就在facebook及IG帳號，貼出了李嫣與同學們的校園生活照，並留言：

當我們的學生團隊合作時會創意爆發。（Creativity thrives when our students work together on a team）

▲ 李嫣與同學討論功課的相片登上校網，據稱品學兼優的學生才能獲選為宣傳照。（Beau Soleil Collège fb圖片）

李嫣所讀學校為瑞士著名貴族學校博所萊伊學院（Collège Alpin Beau Soleil），創校於1910年，是瑞士最古老的私立寄宿學校之一。根據學校網頁顯示，每年學費高達10.7萬瑞士法郎（約85.1萬港元），只提供250個學額，全球招收11歲至18歲的學生。

學校位於阿爾卑斯山，擁有豪華校舍、寬敞宿舍及新穎設施一應俱全，包括多個室內外運動場、健身室、泳池、攀石場、圖書館、Band房及望著阿爾卑斯山美景的特大平台，學習生活相當寫意。博所萊伊學院的畢業生成績不俗，大多升往海外名牌大學，包括哈佛大學、牛津大學、倫敦大學學院及多倫多大學等。

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責任編輯：王明芳