政府今年度首月錄161億元財赤　財政儲備為1.14萬億元

▲ （經濟日報資料圖片）

政府公布今個財政年度首個月（即4月）財務狀況，首月開支為455億元、收入294億元，因此有161億元的赤字；發言人稱，4月份的赤字主要是由於薪俸稅及利得稅等主要收入，均大多於財政年度後期收取。至今年4月30日，政府財政儲備為1.14萬億元。

根據政府綜合帳目，包括一般收入帳目及基本工程儲備基金、資本投資基金、公務員退休金儲備基金、賑災基金、創新及科技基金、土地基金、貸款基金和獎券基金共8個基金，但不包括債券基金，該基金的結餘不計入財政儲備，而至今年4月30日債券基金結餘為1,251.13億港元。

而政府財政儲備為1.14萬億元，已包括2,197.3億港元土地基金結餘，有關項已納入2016年成立的「未來基金」用作長期投資，初步直至2025年12月31日。自2016年7月1日起，「未來基金」也包括相當於2015至16年度實際財政盈餘的三分一（即48億港元）的額外注資。

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責任編輯：陳正怡