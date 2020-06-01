【創造共享價值】陞域疫境送暖 東海愛心飯盒贈長者

▲ 「東海．外餸」慈善派飯活動會將1,000個愛心飯盒送到老友記手上，又招募青年義工參與其中，促進長幼共融。

新冠肺炎疫情對大眾有不同程度的影響，不少老友記因擔心安全問題不敢外出飲茶，更甚因經濟問題連買餸都出現困難，難免感到徬徨無助。有見及此，鄧修遠堂慈善基金、陞域集團及東海飲食集團合辦「東海．外餸」慈善派飯活動，將1,000個用心製作的愛心飯盒送到老友記手上，希望他們能在疫情肆虐期間感到一絲溫暖；活動又招募青年義工參與其中，促進長幼共融。

5月25日，集團在旺角街坊會陳慶社會服務中心舉行了其中一次派飯活動，為區內長者送上200個愛心飯盒。派飯當日長者們井井有條地排隊領取飯盒，離開時臉上均洋溢着笑容。陞域集團主席鄧耀昇（Stan）亦親自下場派飯，他表示：「疫情對基層市民的影響最大，有長者不敢出門，亦有部分機構暫停長者家庭送飯服務，希望派飯活動能解決長者的生活、經濟需要，更重要是能夠令長者感受到社會上的關懷，讓彼此能夠溝通、交流。」Stan又指，是次派飯活動只是「東海．外餸」慈善派飯活動系列的其中一環，集團將於5至7月期間合共送出1,000個飯盒，以惠及更多長者。

▲ 長者們井井有條地排隊領取飯盒，離開時滿臉笑容。

▲ 陞域集團主席Stan（右）亦親自下場派飯。

促進長幼共融 創造共享價值

不少企業都鼓勵員工在周末或公餘時間參與義工服務，不過Stan卻不介意員工在工作期間做義工。「如果員工可以接觸到這些社會事務，他們不但會更加投入工作，同時可掌握市場脈搏，從而幫助公司業務、乃至整個社會。」Stan指，現時社會講求共享價值，很多員工不是只為了薪金而工作，而是希望在賺錢同時在工作上找到意義。而除了集團義工外，活動又特別邀請了青年義工幫忙，期望藉此促進社會長幼共融的氛圍。

「當社會大眾見到有企業願意為社會出力，亦會願意支持企業，共享價值無疑有利員工、企業，以至社會的發展。」Stan又指，集團在全城鬧口罩荒時，於3月籌辦了「Make A Mask」特別企劃，短時間內號召員工親手製作了1,300個布口罩，派發給獨居長者、前綫清潔工等基層市民，上下一心緩解社會燃眉之急，實踐創造共享價值的企業使命。

Stan更指，陞域集團近年銳意發展安老業務，希望除了捐贈金錢和物資外，能真正解決到社會上的問題。「長者曾對這片土地有很大貢獻，到了晚年應該享受成果，而不是變成被遺忘的一群，我們將會投放更多資源去切合他們的需要。」

▲ 陞域集團鼓勵員工在工作期間做義工，在工作上找到意義。

運用東海特色 計劃派發點心

「很多企業會透過捐錢去幫助人，我則期望東海能夠在慈善事業中發揮出自己的特色。」陞域集團旗下Tang's Catering Group行政總裁梁耀進（Eric）表示，旗下東海飲食集團作為飲食業的一員，着力透過其專長去回饋社會，而跟Stan持共同理念，他同樣認為創造共享價值是企業發展的重要目標，「部分長者在疫情下連三餐的基本需要都成問題， 因此特別希望透過我們的資源，滿足他們的飲食需要。」

▲ Eric（左）亦認同創造共享價值是企業發展的重要目標。

談及派飯活動，Eric指活動集合了集團、員工、顧客及社區的力量，雖然由構思、籌備到落區派飯只有幾星期，但過程十分順利，實在有賴同事的大力支持和參與。其實集團不單出力製作愛心飯盒，亦特別安排抽取父、母親節全日的部分營業額作為慈善活動經費。

他更提及，除了派飯外，由7月開始會有持續一年的定期探訪活動，「員工會上門將東海飲食集團的馳名點心派給長者，讓長者在家中也能享受一盅兩件；同時會特別為壽星送上東海招牌壽桃包，希望令他們感到被關懷。」

▲ 義工上門派飯，關心長者需要，令他們倍感溫暖。

老友記感謝集團幫助

派飯活動順利舉行，一眾老友記又有什麼心聲？老友記瑞霞就說：「感謝集團在疫情下仍關心、愛護我們，令我感到很開心和感恩。派飯活動很順利，見到很多義工，他們充滿愛心，非常『落力』，感受到他們對老人家的支持。」

而另一位老友記秀珍亦很感謝集團對長者的幫助，在疫情下盡力紓緩大家的壓力，「能參與派飯活動我覺得很開心，加上飯盒相當豐富。」她又指，其實陞域集團向來關心社會，而且特別照顧老人家，不時跟旺角街坊會合作，派禮物之餘，又跟他們玩遊戲，實在帶給了一眾長者很多歡樂。

▲ 老友記瑞霞（左）和秀珍（右）均對派飯活動感到非常滿意。

青年義工有感活動難忘

由於希望促進社會長幼共融的氛圍，活動特別邀請了一眾青年義工幫忙，義工之一的子俊表示，由於學校現時放假，希望利用空閒時間參與有意義的活動，因此當透過青年獎勵計劃（AYP）知悉派飯活動，便報名成為義工。而透過活動能與長者互動，他覺得很開心，「在維持排隊秩序時，有位老人家很緊張地跟我說他忘了帶家裏的鎖匙，之後便離開了20分鐘，回來後他很開心跟我分享由於得到朋友幫助，令他能順利回家。」這件事令他有感，原來幾句交談，便可拉近和老人家的距離，實在非常難忘。

▲ 能透過活動與長者互動，令子俊感到非常難忘。

（資料由客戶提供）