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澳洲Presha Fruit瓶裝蘋果汁棒曲霉素超標1.2倍須下架

社會 17:57 2020/05/29

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熱門 黃日華 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

（經濟日報資料圖片）

食安中心今日(29日)公布，透過恆常的食物監測計劃，從土瓜灣欣榮商場地下「fusion」超市抽取澳洲「Presha Fruit Cold Pressed Granny Smith Apple」樣本作檢測，發現含10億分之110的棒曲霉素，超標1.2倍；中心已知會涉事進口商百佳超級市場（香港）有限公司及分銷商，指令將受影響批次的產品停售及下架，並展開回收。

中心稱，有關瓶裝蘋果汁飲品「Presha Fruit Cold Pressed Granny Smith Apple」從澳洲入口，經屈臣氏集團（香港）有限公司分銷，涉事樣本經檢測含10億分之110的棒曲霉素，較食品法典委員會有關蘋果汁棒曲霉素標準10億分之50超逾1.2倍。

發言人稱，已知會涉事進口商百佳超級市場（香港）有限公司及分銷商上述違規事項，已按中心指令將受影響批次的產品停售及下架，並展開回收；市民可於辦公時間致電該分銷商熱線2606 8658查詢。中心正跟進事件。

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責任編輯：陳正怡

食安中心 果汁 百佳 屈臣氏

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