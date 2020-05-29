  • 29°C
香港時間 : 2020529日 (週五) 18:22
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 黃日華 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【賭王何鴻燊病逝】消息指擬於7月初舉殯　 何超瓊澄清：日子尚未確實會在適當時候公布

社會 17:57 2020/05/29

分享：

熱門 黃日華 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

何超瓊透過公關公司發出聲明，指何鴻燊葬禮事宜，舉殯日子尚未確實。（資料圖片）

一代賭王何鴻燊周二（26日）於香港養和醫院逝世，享年98歲，有傳媒引述消息稱遺體或下葬於摩星嶺一號的昭遠墓園（Chiu Yuen Cemetery），並指何家擬於7月10日在香港殯儀館舉殯，下葬於家族墓地昭遠墳場。

【賭王離世】何鴻燊住院11年醫療費逾15億　養和醫院2千呎賭王套房內貌曝光

賭王何鴻燊離世後何家發表訃聞，以「深切哀悼我們的領袖　何鴻燊博士」為題，透露何鴻燊在所有家人陪伴下安祥離世，並讚揚何鴻燊一生德高望重，又形容「雖然我們知道這一天終會來臨，但仍無減我們難以言喻的傷痛」。二房長女何超瓊曾指出家人已有共識，後事會共同處理，會容後再公布舉殯的情況。

【賭王何鴻燊病逝】何鴻燊下午一時養和醫院離世　二房何超瓊交代消息：爸爸永遠留在家人的心中

不過今日消息傳出後，何超瓊下午透過公關公司發出聲明，指就傳媒對何鴻燊博士葬禮事宜的報道，希望澄清相關日子尚未確實，家人仍在進行商討。希望外界不要作出不必要的揣測，會在適當的時候公布葬禮的細節。

【賭王離世】何鴻燊公開讚三太親教子女做功課　超蓮倫敦大學畢業考取會計師牌

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報http://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：伍瑋瑋

疫情 何鴻燊 何超瓊 養和醫院 M2

最高瀏覽

【BB來了】陳明恩結婚3年宣布造人成功　跟丈夫公布喜訊：好大的禮物
14:08 2020/05/28
【BB來了】陳明恩結婚3年宣布造人成功　跟丈夫公布喜訊：好大的禮物
【港產口罩】屈臣氏自家ASTM Level 2口罩明日開售　屈臣氏網店+門市+全線百佳有售
18:12 2020/05/28
【港產口罩】屈臣氏自家ASTM Level 2口罩明日開售　屈臣氏網店+門市+全線百佳有售
【三億駙馬】袁偉豪張寶兒透露結婚計劃　阿Ben親解購逾6千萬豪宅資金來源
19:00 2020/05/28
【三億駙馬】袁偉豪張寶兒透露結婚計劃　阿Ben親解購逾6千萬豪宅資金來源