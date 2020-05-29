【賭王何鴻燊病逝】消息指擬於7月初舉殯　 何超瓊澄清：日子尚未確實會在適當時候公布

▲ 何超瓊透過公關公司發出聲明，指何鴻燊葬禮事宜，舉殯日子尚未確實。（資料圖片）

一代賭王何鴻燊周二（26日）於香港養和醫院逝世，享年98歲，有傳媒引述消息稱遺體或下葬於摩星嶺一號的昭遠墓園（Chiu Yuen Cemetery），並指何家擬於7月10日在香港殯儀館舉殯，下葬於家族墓地昭遠墳場。

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賭王何鴻燊離世後何家發表訃聞，以「深切哀悼我們的領袖 何鴻燊博士」為題，透露何鴻燊在所有家人陪伴下安祥離世，並讚揚何鴻燊一生德高望重，又形容「雖然我們知道這一天終會來臨，但仍無減我們難以言喻的傷痛」。二房長女何超瓊曾指出家人已有共識，後事會共同處理，會容後再公布舉殯的情況。

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不過今日消息傳出後，何超瓊下午透過公關公司發出聲明，指就傳媒對何鴻燊博士葬禮事宜的報道，希望澄清相關日子尚未確實，家人仍在進行商討。希望外界不要作出不必要的揣測，會在適當的時候公布葬禮的細節。

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責任編輯：伍瑋瑋