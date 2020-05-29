【飛虎之雷霆極戰】好老闆黃宗澤奉行「三不政策」　不結業不裁員不減薪：我會撐住

▲ 黃宗澤在尖沙咀開蠔吧受疫情影響生意。

Do姐鄭裕玲、陸永、C君主持的新一輯《Do姐有問題》今天（5月29日）進行錄影，張兆輝、姜皓文、黃宗澤、張曦雯、譚凱琪、蔡潔任嘉賓。

黃宗澤（Bosco）最近在TVB劇《飛虎之雷霆極戰》有大量英語對白，引起網民注意，大多認為英語非Bosco母語，所以他已算說得不錯。而黃宗澤接受TOPick訪問亦表示：「有讚有彈都無乜所謂。」

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▲ 黃宗澤與蔡潔、譚凱琪、張曦雯任《Do姐有問題》嘉賓。（湯炳強 攝）

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黃宗澤聘老師練英文

Bosco並稱今次挑戰用英文講對感有趣：「其實覺得幾好玩，當然事前要做些準備，因為始終不是在外國長大，好多slang、英文潮語都不懂。」

而他更聘請了英語老師在開拍前1個月，每星期上一、兩堂作訓練：「並且叫老師幫手睇戲本，看看如何把對白變得更加像平時溝通的對話，因為好多時都好『書面語』。拍攝時，老師有跟場，留意我有無講錯、講得好不好。」

此外，在拍攝時，他與美國長大的「鬼妹仔」張曦雯私下傾談也是用英語溝通，十分勤力。

▲ 黃宗澤投資的餐廳堅持不裁員不減薪。（湯炳強 攝）

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良心僱主黃宗澤

另外，在尖沙咀開蠔吧的他，生意無可避免有受影響。幸好現在香港疫情放緩，生意有回升：「現在叫做正常返一些。」

而且Bosco是良心僱主，在經濟不景下堅持不結業、不裁員、不減薪：「無減過薪，也沒有要求放無薪假，我有同員工講放心我不會執，會撐住。他們反而關心返我，調轉頭輪流話放無薪假一齊度過。全香港都面對同一問題，盡力做啦！員工都有家庭，如果失業，這個市道點搵工呀？」

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記者：游艾維、陳家瑩