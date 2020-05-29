【逆境自強】車禍後變殘疾生命從此不一樣　堅強人妻不放棄︰重新學飲水刷牙

▲ Priscilla打破醫生「頸部以下癱瘓」的預言，更找到一份全職工作，她感激丈夫Ronald不離不棄照顧。（黃建輝攝）

相識於大學的Priscilla和Ronald於2013年結婚，組織幸福家庭，卻在紐西蘭度蜜月自駕遊時遇上嚴重車禍，Priscilla從此終身殘疾。幸有丈夫Ronald不離不棄照顧，加上努力接受復康治療，Priscilla打破醫生「頸部以下癱瘓」的預言，現時上肢可郁動，更找到一份全職工作，享受得來不易的生命。

這場意外令Priscilla嚴重受傷，頸椎、腰椎、腦幹、腸臟等身體多處都受損，她坦言︰

我存活是奇蹟……

她在紐西蘭治療長達9個月，期間做過腦部及脊椎的重要手術。由於意外傷及腦部，令她的眼部肌肉不協調，出現「鬥雞眼」，也掉了幾顆牙齒，她回港後再接受眼科手術及植牙。

▲ 愛妻號Ronald每次看到Priscilla喜歡吃的零食，都會通通買回家滿足太太的食欲。（黃建輝攝）

面對身體及面容變得不一樣，Priscilla有一段時間不願照鏡、不梳頭，花了不少時間才能接受自己。日常簡單不過的事情，飲水、食飯、刷牙、洗面等，Priscilla都要重頭學起，還要學習使用電動輪椅出街，每次外出都要先了解所到地方的環境，是否方便殘疾人士出入，一切都是重新學習。

Priscilla出入以輪椅代步，少不免遇到歧視，不過Ronald安慰她不必介意生命過客對她的看法，反而應感受丈夫愛她，開心地活下去。暖男丈夫Ronald更身體力行協助太太，在家自製復康設備，讓太太可以隨時鍛練手部肌肉。

作息規律保持健康穩定

出意外至今6年多，現時Priscilla每兩星期進行一次物理治療，幾個月做一次檢查，為了令健康穩定，減少治療及生病機會，她盡量作息規律，每晚9時入睡。一旦腸胃不佳，Priscilla便會抽搐及發高燒，她惟有多吃生果，幫助腸胃消化。

我6年來每日都食一個火龍果及兩個奇異果，雖然食到厭但也沒辦法。

▲ Priscilla和Ronald於大學相識，成為彼此生命中的另一半。（相片由受訪者提供）

最初家人曾經擔心Ronald能否妥善照顧太太，幸好他們聘得一位好外傭，分擔了照顧工作，如上落床、洗澡、處理大小便。家裡回復正常運作，Ronald亦可以如常返工，他們才漸漸放心。

家人的支持是Priscilla的復康動力，每逢外傭放假，媽媽便來全天候照顧她，奶奶亦會煲湯水給她補身。

因工作重拾自信享受生活

經過6年多的復康治療，Priscilla身體已有明顯改善，手部稍為有力做事，說話亦變得清晰。她在約3年前開始於非牟利機構「CareER」擔任全職工作，機構主要協助高學歷殘疾人士就業。她感激機構創辦人崔宇恒聘用她，令她改變了很多。

▲ Ronald兌現結婚承諾，與Priscilla牽手走過逆境。（黃建輝攝）

在重返職場前，她最難忘一次丈夫推著輪椅，陪她到醫院接受針灸治療，有護士誤認她是丈夫的媽媽。她心裡不禁問︰

當時奶奶在場，我竟然比奶奶更似老公的媽媽？

又有一次有人以為Ronald是她弟弟，令她相當崩潰。

▲ 自從工作後，Priscilla重拾自信，處事更樂觀。（黃建輝攝）

意外後，Priscilla外出只會低下頭，不想別人留意她。自從在CareER工作後，她重拾自信，更注重自己的儀表，也變得自立。而且她明白到事情不只一條出路，總有方法解決。

我現在享受得來不易的生命，不必過著病人般的生活。

Priscilla和Ronald夫妻牽手走過逆境︰

【患難見真情】紐西蘭蜜月自駕遊遇嚴重車禍 妻昏迷後終身殘疾丈夫不離不棄照顧

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記者︰駱秀玲