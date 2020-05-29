【走出傷痛】單親爸走出喪女之痛 扶助殘疾弱勢　難忘患病婦人為一個口罩落淚

「沒想過香港這樣一個富庶的地方，有人會因為一個口罩而哭。」李芝融與嚴重智障女兒彥汶相依為命20年，為省開支，曾一餐當三餐吃；為24小時照顧女兒，曾辭職領綜援。女兒在生時，他加入專責小組商議政策，盼為智障群體的未來打算。2018年女兒病逝後，他加入社福機構工作，一面沉澱喪女傷痛，一面探望長期病患、低收入人士，見證不少人仍在社會掙扎求存。其中，一位居於劏房的婦人，收到口罩而感動落淚的畫面，最教他唏噓感概。

盼為同路人謀福祉 免其他家長走舊路

即使女兒未必有機會享用服務，但將來也有家長走我們走過的路，我不想他們走得那麼艱辛。

當年眼見女兒身體機能日漸衰退，李芝融除了學懂讓她自然舒服離開，也希望為同路人謀福祉。他曾被勞工局選入一個專責小組，商議特殊需要人士的政策，「想趁此機會給予貼身意見，因為影響可長達20年。」

女兒離世那年，他加入「關注社會開支聯席」工作，希望改善政策，讓長者、長期病患者、低收入人士等得到相應照顧，信念不變：

希望將來有同樣需要和困難的人，不需再走我的舊路。我想做更多事，令大眾認識社會上掙扎求存的人。

探望基層家庭 難忘婦人因口罩落淚

在機構工作期間，他不時上門探訪基層家庭。李芝融稱，有一家三口住在劏房，太太患病，丈夫收入微薄，女兒欠缺電腦做功課，一家並無申領綜援金。他透露，

丈夫覺得領取綜援金是一件羞恥的事，自己有工作能力，不希望被標籤，並成為倚賴政府補助生存的人。

太太於疫情下仍需往醫院覆診，惟他們一家欠缺口罩及防疫用品，遂向機構求助。李芝融概歎：

那位太太見到口罩後，淚水奪眶而出，此情此景烙印心上。沒想過香港這樣一個富庶的地方，有人會因為一個口罩而哭。

另有一位母親居於劏房，為長期病患人士，欠缺工作能力。因家庭開支大，多年來逼於無奈要領取綜援金。惟兒子認為，自己四肢健全，申領綜援金很沒尊嚴。當兒子年紀漸長，母親為顧及其尊嚴，終決定取消申請。

在社會上掙扎求存的人不少。有一個四口家庭，父親為殘疾人士，因醫療及生活開支大而申領綜援金；同時他也想盡量靠自己能力工作，改善生活。惟綜援戶設入息上限，若超出標準則不符合申領資格。目睹街坊想自力更新，卻受制制度，李芝融和同事也愛莫能助，迎來一種無力感。

助同路人重燃希望

與女兒相依為命那20年雖然辛酸，但李芝融認為，自己所經歷的艱難與其他群體不同。近年他親身接觸並體驗露宿者生活後，感覺震撼。

他曾帶領大學生體驗露宿生活，透過拾紙皮賺錢買飯吃，晚上則在深水埗的公園露宿。李芝融坦言，當日每個畫面也教他畢生難忘。「沒想過學生們如此深思熟慮，懂得在不影響其他拾荒者生計的情況下，收集紙皮。」

打從女兒出生後，他就去了解並處理不同群體的需要，並已成為生活一部分。他說：「不時在想，自己能做些甚麼，令有需要的人過得更好。」

近年的種種經歷，令他認識到不同群體的生活面貌，而不只限於殘疾群體。「希望我的人生活得更有意義和價值。」

李芝融冀望把自己感受過、掙扎過的，與更多人分享；並為同路人重新燃點希望，鼓勵他們為自己爭取，以改善生活。他深知，這需要很長時間，惟他說：

幫助有需要的人就是我的日常生活，將來也不會變。

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記者：黃泳欣