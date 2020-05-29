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【限時優惠】Circle K維記甜筒及雪米糍$50/8件　平均$6.25一件優惠只限3日

精明消費 18:16 2020/05/29

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熱門 黃日華 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

Circle K推限時優惠，維記甜筒及雪米糍$50/8件，平均$6.25一件。

夏日炎炎，近日多間便利店及食店都推出優惠，當中最吸引一定是特價雪糕！

Circle K宣佈，在5月29日（五)早上7時至31日，各款維記甜筒及2粒裝雪米糍只需要$50就可以買到8件，平均只需要$6.25一件，最適合一家人齊齊整整一齊食。雪糕數量有限，售完即止，推廣只適用於部份分店。

除了Circle K，Häagen-Dazs由6月1日開始亦推出一連十日優惠，$65外賣雙球雪糕買一送一。而7-11推出指定DREYER'S系列的限時優惠。凡於即日至6月2日期間，可以100元的價錢，選購香港指定7-11門店的部份DREYER'S產品，款式包括扭紋脆筒、雪糕批、雪糕100毫升杯裝。

【2020父親節】Häagen-Dazs 3款父親節雪糕蛋糕$399起　早鳥優惠低至85折

【著數優惠】Haagen-Dazs雙球雪糕買一送一　父親節蛋糕早鳥85折

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責任編輯：陳珈希

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