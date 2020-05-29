擅離檢疫住所罪成　抵港美籍漢囚10天

▲ （經濟日報資料圖片）

57歲美國籍無業漢於今年3月抵港後，報稱會居於尖沙嘴1間公寓隔離檢疫14天，惟他之後涉離開報稱單位被控，早前否認1項未獲許可而離開檢疫地點受審，今（15日）於九龍城裁判法院被裁定罪成。被告求情時指反問「難道我只是踏出門口幾步就成為罪犯嗎？」裁判官則指，檢疫文件清楚寫明檢疫單位，雖然被告聲稱有財政困難而離開房間找公寓負責人，仍非犯案合理原因，更斥被告自私，終判被告監禁10天。

被告為美國籍男子Steven Lawrence, Roy（57歲），報稱無業，被控1項未獲授權人員許可而離開檢疫地點，控罪指他於2020年3月28日，無合理辯解而離開檢疫地點，即尖沙咀美麗都大廈一單位內，而獲授權人員根據同月18日向他發出的書面命令實行檢疫，但未獲許可下離開檢疫地點。

裁判官今裁決時指，檢疫文件清楚寫明檢疫地址及單位，被告聲稱衞生署人員沒有清楚解釋檢疫令內容，裁判官表示不相信，指被告在內地教授英語，不可能誤會檢疫令內容；被告聲稱有財政困難而離開房間找公寓負責人，裁判官理解被告當時狀況，但認為仍非犯案合理原因，裁定被告罪名成立。

被告求情指自己家庭背景良好，沒有犯罪紀錄，形容這1年的經歷猶如惡夢，他踏出門口只是犯錯，並非犯罪，更向裁判官反問「難道我只是踏出門口幾步就成為罪犯嗎？」裁判官聽罷後指，案發時閉路電視拍到被告離開房間時間短暫，但證供顯示被告有意圖離開房間，斥被告行為自私，終判被告監禁10天。

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記者：林欣樂