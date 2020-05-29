涉以雨傘襲警青年判罰款　律政司申覆核改判監被拒

▲ （經濟日報資料圖片）

19歲青年於2019年7月14日「光復沙田」示威期間，涉以長雨傘戳向警長胸口前的盾牌，早前於沙田裁判法院承認1項襲擊警務人員罪，被判罰款2,000元。律政司申請覆核刑期，要求改判監禁，裁判官今（29日）拒絕申請。

裁判官高偉雄裁決時指，控方指判處罰款屬原則性犯錯，指就襲擊警務人員罪，法庭一般會判處即時監禁，以本案案情，判監兩至三個星期監禁已足夠。

裁判官表示完全同意法庭有責任保護正在執行職務的警務人員，判刑需具阻嚇性，縱使被告是初犯，即時監禁是適合的，但這並不等同法庭必定會判處被告人監禁，每宗案件需視乎案情，法庭亦要考慮被告人個人背景，有否減刑理據及是否具特殊情況。判官指根據比本案案情更嚴重的案例，曾有被告就襲警罪被判非即時監禁，故控方指襲警罪一般會判即時監禁的說法並不正確。

裁判官指涉案警長沒有受傷，被告賴雲龍只是單獨行事，襲擊亦屬一次性。被告除了戴上勞工手套及備有雨傘外，身上並沒有其他物品，故不認為襲擊是有預謀。裁判官續指，沒有證據顯示涉案雨傘曾被改裝，根據案發經過，裁判官認為警長因被告襲撃而受傷的可能性非常低，被告明顯只希望以雨傘向警長作出挑釁，沒有意圖對警長作出嚴重身體傷害。

控方指被告沒有展示任何悔意，裁判官則指被告現年20歲， 從其背景、案情、感化官及社工的求情信的內容，可見犯案時心智並不成熟，認為這是他犯案的主要原因。惟裁判官強調年輕及心智未成熟並非犯案的借口，在一些涉及嚴重罪行中，年齡並不是減刑或求情理由。然而在本案中，被告單獨行事，沒有任何預謀，犯案時的舉動充分反映他的無知及不成熟，故認為被告的年齡可構成減低罪責的因素。

裁判官考慮本案控罪的嚴重性，被告的求情理據及減低刑責等因素後，認為本案不應判處即時監禁，加上被告已被還押100天，等同被判監4個月，對被告及公眾而言，已具阻嚇性。裁判官認同上訴庭所指，法庭須考慮個別犯案人的背景、犯案情況及犯案理由來量刑，故維持判處被告罰款2,000元，駁回律政司覆核的申請。

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記者：林育慧