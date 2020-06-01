【美肌果汁】夏日炎炎自製天然果汁　5款健康果汁助排毒美肌

▲ 註冊營養師劉惠汶推薦5款健康果汁，各有功效。

每款蔬果都有其獨特的營養，不過市面上不少果汁都含有添加成分，不如試試自己動手製創天然果汁！澳洲註冊營養師劉惠汶（Vivien）向大家推薦5款以不同蔬果配搭而成的果汁，每款都有其獨特功效！

排毒、幫助消化：奇異果+菠蘿

奇異果及菠蘿時令日期分別為5至8月及6至8月，在夏天喝奇異果菠蘿汁最適合不過。Vivien解釋，奇異果含豐富膳食纖維，攝取充足膳食纖維及水份有助刺激腸臟蠕動，有助舒緩便秘問題。平均兩個奇異果可提供約4克膳食纖維，佔成入全日膳食纖維建議攝取量約15%。奇異果內的蛋白酶酵素（Actinidin），有助刺激腸臟蠕動，並有助消化及分解蛋白質。而菠蘿亦含有蛋白酶，有助消化。

抗氧化：藍莓+橙

Vivien表示，藍莓含豐富花青素，屬抗氧化營養素的一種，有助抑制體內自由基，減少對細胞的損害。而根據美國農業部（USDA）2010年發表對食物中抗氧化能力的研究報告指，食物中的抗氧化含量可以氧自由基吸收能力指標（即ORAC值）作標準，而藍莓的ORAC值為 4669μmolTE/100g，ORAC值是檸檬果肉的3倍多。

而橙含豐富維他命C，維他命C具抗氧化功能，助抑制體內自由基，延緩衰老。

消水腫：火龍果+香蕉

火龍果及香蕉含有豐富鉀質，半個火龍果及一條香蕉可提供約900毫克鉀， 佔成人每日的鉀建議攝取量近半，攝取充足鉀斦有助身體排走多餘鈉質，具有去水腫功效。

美肌：番石榴+木瓜

根據《中國營養學會》的建議，成人每日的維他命C建議攝取量為100毫克，維他命C具抗氧化功能，有助抑制體內自由基及延緩衰老，攝取充足維他命C亦有助身體製造膠原蛋白，保持皮膚彈性及健康。

Vivien指出，番石榴含豐富維他命C，平均每100克含228毫克維他命C，高金奇異果1倍（每100克105毫克），平均1個55克番石榴含125毫克維他命C。而木瓜含豐富茄紅素，有研究顯示茄紅素或有助身體抵擋紫外線對皮膚細胞的損害。

降血壓：紅菜頭+紅蘿蔔

紅菜頭含有硝酸鹽，攝足充足含豐富硝酸鹽的深綠色綠葉蔬菜及根莖類蔬菜，或有助降低患上高血壓等心血管疾病的風險。Vivien又指，紅菜頭及紅蘿蔔同時含豐富鉀質，攝取充足鉀質有助身體排走多餘鈉質，具降血壓功效。鉀質同時有助緩解血管壁的張力，有助降血壓。

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記者：徐穎彤