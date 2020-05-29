【港區國安法】民研：近3成非民主派支持者反對立法

全國人大昨日（29日）通過「港區國安法」，香港民意研究所於本周一至昨日期間進行網上調查，一共訪問10996人，發現自稱非民主派支持者中，有29%的受訪者反對立法，但有62%稱支持。

非民主派支持者中，有56%認為立法會帶來正面影響，另有30%認為，立法為香港社會穩定帶來負面影響。

至於民主派支持者方面，則高達96%表示反對立法，只有1%表示支持，而且有98%的民主派支持者認為，立法會為香港社會穩定帶來負面影響，只有1%認為有正面影響。

研究所副行政總裁鍾劍華認為，3成非民主派支持者反對立法，數字並不少，認為不論花多少錢買下全頁廣告、司局長如何發聲支持立法，都未必能夠扭轉市民取態，直言人心背向才是社會核心問題。

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責任編輯：陳宛彤