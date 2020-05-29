涉於旺角馬路擺放磚頭　倉務員被控公眾地方造成阻礙

▲ （經濟日報資料圖片）

前日（27日）凌晨於旺角街頭，1名28歲倉務員涉於馬路擺放磚頭等雜物，被控1項在公眾地方造成阻礙罪，另外1名22歲男生則涉非法集結及襲警被控兩罪，案件今（29日）於九龍城裁判法院提堂，兩名被告暫時毋須答辯，案件押後至7月24日再訊，以檢驗指紋等，被告准以保釋候訊。

被告為28歲倉務員麥志珩及22歲學生李汶錡。麥被控1項在公眾地方造成阻礙，控罪指他於2020年5月28日在旺角亞皆老街於彌敦道交界無合法辯解或解釋，而擺放1塊磚頭、1個金屬罐及2個垃圾袋，對上述地方人士或車輛造成阻礙、不便及危害。

李則被控於同日同地，與其他不知名人士一起參與非法集結，以及襲擊正在正當執行職務的警員X。

案件今提堂時，控方申請押後案件以檢驗指紋及翻查閉路電視，以及調查案中仍然在逃人士，兩名被告暫時毋須答辯。其中被告李汶錡的代表律師向法庭投訴，被告所寫的供詞並非自願下寫，被告到警署錄口供時，有警員讀出供詞讓被告默寫，並威逼利誘他簽名。案件押後至7月24日，兩名被告分別准以2,000元及1萬元保釋候訊，需守宵禁令及禁足令等。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

記者：林欣樂