【鼻敏感】偏濕體質夏季易發作　浸大中醫教從體質入手KO鼻敏感

每逢轉季，鼻敏感又容易發作，導致經常打噴嚏、流鼻水，甚至更出現鼻塞問題，影響日常生活。香港浸會大學中醫藥學院指出，引發鼻敏感主要有三大變應原：

1.吸入性變應原

此類變應原分佈在室內外，懸浮於空氣中，通過呼吸進入鼻腔而激發敏感，是引發鼻敏感的主要外在致病因素。吸入性變應原分室內、室外兩種。室內變應原主要有塵蟎、塵埃、棉絮、真菌、動物皮毛等；室外變應原主要是植物花粉等。

2.食入性變應原

常見如牛奶、蝦蟹、雞蛋、花生、大豆、某些藥物等。此類變應原通過飲食進入體內而誘發鼻敏感。但此類變應原引發鼻敏感相對比較少見，若一旦發生，大多與其它過敏性疾病如濕疹、哮喘併發。

3.接觸性變應原

常見如化妝品、油漆、汽油、酒精以及某些食品等。此類變應原通過身體直接接觸而誘發敏感，大多與接觸部位的敏感同時發生。

鼻敏感發病與體質有關係嗎？

對於容易發生過敏性疾病的體質，中醫一般稱為特稟體質，又稱過敏體質。特稟體質不僅容易患發鼻敏感，而且容易併發其它過敏性疾病如皮膚癢疹、濕疹、哮喘等。

此外，氣虛型、陽虛型與寒性體質亦容易感受外界邪氣而誘發鼻敏感。一般來講，體質偏脾虛者，四季多發；偏濕體質，夏季多發或在夏季鼻敏感加重；偏陽虛、寒性體質，冬季多發或鼻敏感病情加重。

對於容易患發鼻敏感的特稟體質、氣虛、陽虛、寒性體質，日常應加強調理與防護，以減少或減輕鼻敏感的發病與發作。

鼻敏感發病與季節有關嗎？

鼻敏感患者中，除了季節性變應性鼻炎（花粉症）與季節有明顯關係外，長年性變應性鼻炎一般與季節沒有明顯關係。但由於氣候變化、空氣乾濕度、環境中的黴菌、塵埃等與鼻敏感發作有一定關係，故不同季節的溫濕度變化等對於鼻敏感發病亦有一定影響。

夏季天氣炎熱多雨，氣候潮濕，易滋生黴菌，故對黴菌敏感或體質偏濕的人士，一到夏季鼻敏感發作大多較為嚴重。

冬季氣候寒冷，乾燥多風，容易導致塵埃飛揚，故對塵蟎敏感或體質偏寒的人士，一到冬季發作大多較為嚴重。

針對體質對症下藥

對於夏季發作較嚴重的患者，降低室內濕度，保持空氣清新乾爽，減少黴菌滋生，有助減少或減輕鼻敏感的發作。

對於冬季天氣乾燥，鼻敏感發作較為嚴重的患者，增加室內濕度，保持空氣清新溫潤，減少塵埃塵蟎飛揚，則有助於減輕鼻敏感的發作。

內容節錄自《防治慢病 ‧ 鼻敏感》，獲香港浸會大學賽馬會中醫疾病預防與健康管理中心授權轉載。

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責任編輯：羅嘉欣