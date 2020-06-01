【腎病治療】腎衰竭患者接受家居腹膜透析治療　威院醫生：疫情下可減感染風險

▲ 威爾斯親王醫院內科顧問醫生李錦滔（右）表示腎病病人主要採用腹膜透析或血液透析作治療。（郭家穎攝 ）

不少腎衰竭患者必須依靠透析治療或腎臟移植維持生命，威爾斯親王醫院內科及藥物治療學系內科顧問醫生李錦滔表示現時腎病病人主要採用腹膜透析，俗稱「洗肚」的方式，以及血液透析，俗稱「洗血」的兩種方法作治療，他表示在疫情之下，可以在家中進行的「洗肚」方法，有助減少患者傷口受感染的風險。

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病患稱腹膜透析易學易操作 憶30年前血液透析甚痛楚

現年60歲病人吳先生於29歲時在無徵狀下發現自己患有腎病，31年來經歷過洗血、換腎等治療，直至去年年中因腎臟功能衰退就改用作以腹膜透析治療。吳先生憶起自己30年前洗血的過程，仍記得當年的痛楚，他提到因為抽血的針管十分粗，而且歷時長達6小時，他更因此每星期需要請假2天到醫院進行洗血，令工作大受影響。

至於現時使用腹膜透析，只需要每日3次的自行在衞生的地方更換透析液，每次透析排出和注入透析液的過程大約需時10-20分鐘，每包透析液容量約2公升，注入的透析液會停留在腹腔日間通常每次約4至8小時，夜間可達8至10小時，以及每8星期到醫院複診一次即可，他認為較為方便：

基本上都好方便！現時每日換3次水，換完都行得走得。

▲ 吳先生每天都會自行進行3次腹膜透析。（圖片由醫管局提供）

▲ 透析液會透過患者身體上的喉管進入腎部，進行「洗肚」。（圖片由醫管局提供）

李錦滔指透析液含糖分及礦物質有助病人排水；而吳先生作使用的透析液更是由供應商直接運送上門，他認為腹膜透析既不影響日常生活，有關步驟也易學易操作，更不會不為他帶來不適，當然在日常生活上也有限制 :

不過就不可下水游泳了，洗澡時需要以膠袋保護喉管，但相比起洗血工序已經方便得多。

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腹膜透析優點多 疫症下可減低感染風險

李錦滔解釋腹膜透析可以在家中，工作時或任何潔淨無塵的地方進行，而另一項的療法為血液透析是利用機器將人體的血液泵出身體，血液經人工腎過濾器，然後返回身體。過程會將身體內不需要的化學物質和多餘水份清除，但要有效清除廢物，病人必須至少每週2至3次到相關中心進行血液透析。

故此對於腹膜透析及血液透析，腹膜透析可以更有效的保護患者的腎功能，也其成本效益也相對較高。使用腹膜透析病人的醫療開支亦比血液透析病人低，惟兩者引發併發症的機率相若。除了治療花費較為低外，腹膜透析可以配合病人生活模式，對病人的飲食限制較少，在治療上也不需要針刺，以及可攜式令患者較易外出。

另外在疫情下，李錦滔引述有武漢的報告顯示在230名血液透析患者中，有16.1%同樣患上新冠肺炎。而另一個涵蓋多個中心調查顯示，所有腹膜透析患者中只有0.11%受感染。他提到由於血液透析患者每星期需要多次進出醫院，接觸面較多，而且患者抵抗力較低，加上抽血過程繁複，對醫護人員亦造成壓力，容易引發感染，因此腹膜透析在疫情下亦是一個較為可行的治療方法，不過如果病人考慮轉換治療的方式，應與負責醫生討論及研究是否適合。

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記者：郭家穎