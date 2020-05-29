入境處搗破集團涉偽造文件申請外傭簽證　42歲印尼籍女主腦囚43個月

▲ 入境處在行動中檢獲外傭護照等證物。(黃傑偉攝)

入境處搗破一個以虛假文書申請外籍家庭傭工工作簽證的犯罪集團，然後安排她們工作，行動中拘捕逾30人，包括42歲印尼籍的集團女主腦，集團更涉以非法途徑取得真實的港人身份資料及製造虛假文書。入境處強調今次屬個別事件，同類案件沒有上升趨勢。

入境處助理處長樊曉聲表示，處方於2017年跟進大型反非法勞工行動時，發現其中一名被捕印尼外傭未曾於其僱傭合約上申報的地方工作過，僱主亦不認識她，疑有非法組織操控外傭申請簽證。經調查後鎖定元朗一間由集團主腦經營的中介公司，於是在2018年3月展開突擊搜查，檢獲大量假合約、文書，包括曾被改動的銀行帳單及住址證明、外傭護照等。

▲ 入境處助理處長樊曉聲強調今次是個別事件，同類案件沒有上升趨勢。(黃傑偉攝)

行動中入境處共拘捕逾30人，包括43歲印尼籍、持香港身份證的集團主腦，她被控3項串謀欺詐及5項虛假文書罪，今日在區域法院被判監禁43個月。其餘被捕人士包括21名印尼及2名菲律賓籍外傭，年齡介乎30至52歲，並已成功檢控其中17人，於早前判監3至8個月不等，已完成刑期離港。

樊曉聲指，集團透過外傭網絡招攬想「搵快錢」及完約的女傭，向每人收取2萬至4萬元的費用，然後主腦以不法手段取得真實的港人身份證及入息證明，替外傭申請工作簽證，令外傭可在港工作，估計集團至少獲利逾100萬元。相關集團由2013年起運作，被盜取資料的港人從未聘用過外傭，亦不認識涉案人士，入境處仍調查集團如何取得真實的身份資料，不排除會有更多人被捕。

記者：黃傑偉、蘇文軒