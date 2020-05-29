【海洋公園救亡】海洋公園冀盡快重開　李繩宗：謹慎部署如何運用撥款

▲ 海洋公園感謝財委會通過政府撥款支援公園。（經濟日報資料圖片）

立法會財委會今日（29日）以32票贊成、20票反對及2票棄權下通過海洋公園54億元撥款申請，意味海洋公園可逃過6月破產倒閉的命運。海洋公園感謝財委會通過撥款議案，冀盡快重開；公園管理層亦向員工發信，感激他們的支持與貢獻，希望公園上下「繼續同坐一條船」，為遊客提供更卓越的服務，以保持公園作為世界級娛樂勝地的地位。

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海洋公園表示，衷心感謝財委會通過政府撥款支援公園，令公園得以繼續營運，服務社群，公園一定會謹慎運用這一筆撥款，有效控制營運開支及各項成本，並積極配合政府重新檢視海洋公園的工作，讓公園重新出發，公園希望可以盡快重開款待訪客。

Topick收到公園行政總裁李繩宗向員工發出的內部信件，提及公園去年經歷社會事件及近月因新冠肺炎疫情而停運下，面對嚴峻的財政困難，需向財委會申請撥款支援，而現時公園已準備好重開，園方管理層衷心感謝員工在艱難時期對公園的支持﹑信任及貢獻，公園上下真正體現了共同抵御風暴的堅定承諾，難以用言語形容大家在過去一年的經歷。

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▲ 海洋公園行政總裁李繩宗向員工發信，感謝他們的支持與信任。

李繩宗指，希望公園上下「繼續同坐一條船」，努力追求更卓越的營運，以及為社區提供更好的服務，同時保持自身作為世界一流娛樂勝地的地位，相信可克服公園面對的障礙，實現使命及目標。

李繩宗稱，園方會就公園的新定位與政府展開商討，以及謹慎部署如何運用撥款金額，並小心控制營運開支與成本，惟他說，受疫情及其他不明朗因素影響，料公園業務的復甦會較慢。

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記者：陳曉瑩