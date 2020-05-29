兒子面前性侵親生女兒父囚15年9個月　官斥行為可恥噁心

▲ （經濟日報資料圖片）

49歲賣菜散工涉於住所兩度企圖強姦當時只有6歲及8歲的次女，及至次女9至11歲時5度強姦對方，其中一次更遭當時只有6或7歲的兒子撞破，父親斥責「唔關你事」後繼續性侵行為，女童直至11歲後因開始有月事才被停止性侵犯。涉案父親早前承認強姦等共8項控罪，今(29日)於高等法院被判監15年9個月。法官斥責被告嚴重違反誠信，被兒子撞破時，為滿足一己性慾而繼續性侵行為，行為可恥及令人嘔心。

被告現年49歲，早前承認兩項企圖強姦、5項強姦及1項虐兒罪。案發於2011年9月至2018年9月期間，遭性侵事主X為次女，案發時6至11歲，被虐打事主則為長女Y，兒子Z為幼子。

法官張慧玲引述3名事主心理專家報告時指，X事後沒有安全感，自覺羞愧及難以相信他人，感到被父親傷害及背叛。心理報告指Y的情緒顯得矛盾，既希望父親得到應有懲罰，另一方面卻擔心弟妹受創傷，為減輕傷痛及壓力，肩負作為父母的責任照料弟妹。Y並透露，呈上法庭的求情信內容，是祖母要求抄寫的，Y因此對祖母感到失望。至於幼子Z，心理報告指Z目擊父親性侵二姐一幕仍然縈繞於腦海中。

法官指被告過往曾有虐打長女刑事記錄被判感化，亦曾因以木板襲擊兒子的友人而被判監。法官指3名子女均撰寫求性信要求輕判父親，法官表示不接納信中內容。被告的心理報告指重複性侵X，對她缺乏同理心，重犯機會低至中度。

法官指本案極為嚴重，斥責被告嚴重違反誠信，自X6歲起開始企圖強姦，至9歲便作出強姦行為，直至X月事才停止，被告利用與X的關係，並以金錢收買她，令她不披露事件。法官指被告荼毒幼子Z，令他目擊X被性侵過程，斥責被告為滿足一己性慾，行為可恥及令人噁心。法官強調必須判處阻嚇性刑罰，判被告共入獄15年9個月。

案情指，案中次女X於6歲及8歲時，遭父親於家中兩度企圖強姦，X只有哭泣及未有反抗。及至9歲至11歲期間，X遭父親於家中5度強姦，期間父親曾兩度給X500元，著她不要向人透露事件，並稱會對她好。X其中1次被性侵時，遭當時只有6或7歲的Z撞破，父斥「唔關你事」後繼續性侵X。

X其後向警方表示自11歲後沒再被性侵，她表示因開始月事，被告不想她懷孕而停止性侵行為，而被告於性侵事件中從沒有使用避孕套。X於2018年9月向教友透露事件，被告其後被捕，警誡下他承認曾於X小五及小六時與她發生性行為，及承認於同年9月襲擊Y。

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記者：林育慧