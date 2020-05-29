【港區國安法】文藝界近3千人聯署撐立法　成龍「大S」徐熙媛參與

▲ 香港文化演藝界發出聯署聲明，支持全國人大就香港國安立法所作的決定。

全國人大昨日高票通過「港區國安法」，香港文化演藝界發出聯署聲明，表示充分理解維護國家安全對香港至關重要，支持全國人大就香港國安立法所作的決定；期望全國人大常委會制定的相關法例，在堵塞國家安全漏洞的同時，亦能保障業界正常的創作自由和發展空間。

聲明中提出，希望有關部門能和社會各界充分溝通，釋除疑慮；也呼籲香港社會各界以此為契機，增進包容理解，讓香港重回文明法治的正軌，重新出發。

今次參與聯署的組織約108個，以及2600多名文藝界人士，包括：電影製作人林建岳、向華強、吳思遠、王晶、徐小明、黃百鳴、楊受成；歌手：譚詠麟、鍾鎮濤、陳小春、肥媽；藝人：成龍、汪明荃、鮑起靜、惠英紅、王祖藍、「大S」徐熙媛、陳寶珠、羅蘭、羅樂林、八両金、莊思敏、向海嵐、翁虹；以及藝發局委員霍啟剛。

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責任編輯：林曉君