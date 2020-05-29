【食用安全】西貢街市買夏威夷木瓜切開有10條蟲　港爸：以後都不敢再食

▲ 白色蟲子從果肉中爬出。

士多啤梨有蟲、荔枝有蟲聽到多，夏威夷木瓜都都蟲？有港爸在西貢墟街市購買夏威夷木瓜作飯後水果，家中工人姐姐切成細塊後，驚見有差不多10條白色幼蟲從果肉中鑽出，不斷在果肉上蠕動，非常恐怖。

港爸陳生向TOPick表示，涉事的夏威夷木瓜是家人今天（29日）在西貢墟街市購買，售價約70元。陳生指，該個品種的夏威夷木瓜十分清甜，之前已經購買過，家人今天再次回購，表皮十分光滑，不覺得有異樣，也沒有發現有蟲洞的痕跡。

晚飯後，工人姐姐將木瓜削皮並切成細塊狀，卻見到有白色蟲子從橙色的果肉中鑽出，工人姐姐嚇得大叫，立即將木瓜拿給他們看。陳生形容，蟲子的體積很小，初時都難以察覺，後來從鑽出的蟲子愈來愈多，不完全統計有10條！

蟲的頭部有黑點！

▲ 白色蟲子在果肉上蠕動。（受訪者提供）

陳生補充指，白色蟲子不斷蠕動相當嘔心，家人都不敢進食，不知道味道如何，拍攝照片後全部倒入垃圾桶，更揚言有心理陰影，以後都不敢進食。

第一次發現，以後唔敢食！

清洗水果最佳方法

其實過往都有人在車厘子、蜜桃或火龍果等水果中發現白色蟲子，專家表示是果蠅蟲，在果實尚未成熟時於果內產卵，幼卵慢慢孵化並以果肉為食，長大後便成為白色果蠅蟲，繼而令水果腐化。



如果想將水果中蟲子清洗，可以把水果浸在鹽水、檸檬水或梳打水中大約20分鐘，當有昆蟲從水果走出，代表水果的腐爛程度已經嚴重，食用質素變得很差。

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責任編輯：王明芳