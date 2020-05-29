【新冠肺炎】機場6月1日逐步恢復轉機過境服務　旅客須貼貼紙以作識別

▲ 香港國際機場將於6月1日起逐步恢復轉機和過境服務。(資料圖片)

香港國際機場將於下周一(6月1日)起逐步恢復轉機和過境服務，機管局會在機場實行一系列加強健康保障措施，所有離港、抵港及轉機／過境旅客和機場員工，在機場禁區內所有旅客可進出的範圍內必須佩戴口罩，直至另行通知。

其他預防措施包括： 所有轉機／過境及抵港旅客抵埗時必須接受體溫檢測。 轉機／過境旅客須立即直接前往乘搭接駁航班的登機閘口。 於轉機處向轉機／過境旅客派發貼紙以作識別。 旅客在排隊輪候時，應與他人保持最少1.5米安全距離。 各個抵港閘口及客運大樓內多個地點設置酒精搓手液機及消毒地毯。 每班航班抵港後，登機閘口範圍與機橋都會進行清潔及消毒。 在航空公司旅客登記櫃檯及旅客服務中心等服務櫃檯加裝防護隔板。 為轉機／過境旅客劃定指定用餐區。

有關機場員工的預防措施包括在進入客運大樓時須接受體溫檢測；向前線員工提供個人防護裝備及酒精搓手液等消毒用品；每天進行簡報會提醒員工有關預防措施，包括與旅客保持適當距離。衞生署向機場員工提供 2019 冠狀病毒病檢測，機場亦設置消毒通道供前線員工使用。

此外，航空公司將應要求在登機前及機艙內實行安全措施，包括在出發地登機前的基本健康評估、檢測旅客體溫、規定旅客必須在機艙內佩戴口罩及提供消毒用品等。

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責任編輯：蘇文軒