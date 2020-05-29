【明星買樓】由勵德邨到物業投資高手　李麗珍985萬購大埔天鑽頂層單位

▲ 李麗珍購大埔天鑽特色戶。

一向熱衷於買「磚頭」投資的李麗珍，據土地註冊處資料顯示，大埔天鑽19座頂層一個單位以985萬港元易手，買家為李麗珍。她購入的天鑽19座的頂層連天台的單位，實用584方呎，共有3房，另設438方呎的天台，成交價985萬元，實呎16,866元。而是次的交易印花稅為近37萬元，為樓價的3.75%，即李麗珍以「首置」名義入市。

現年54歲的李麗珍素來投資有道，喜歡購買物業作保值，她曾買物業包括北角半山寶馬山花園、西環寶翠園、九龍塘畢架山花園等，據悉均可獲利離場。

比如在2015年，李麗珍與當時男友潘源良便以1080萬元沽出元朗加州花園單位，估計獲利約300萬元。

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▲ 大埔天鑽示範單位。（經濟日報圖片）

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80年代宅男女神

於勵德邨德全樓長大的李麗珍，在1981年仍在讀學時被星探挖掘拍廣告，1983年參演電影《停不了的愛》入行。同時接拍黃百鳴的電影《開心鬼》，成為開心少女組元祖成員之一。

李麗珍早期拍新藝城的電影，後來過檔德寶、嘉禾。另外，在1992年參演《大時代》，更被視為神劇。

▲ 演藝工作上，李麗珍近年較多與ViuTV合作。（東星圖片）

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憑《千言萬語》封影后

憑青春美貌，李麗珍成80、90年代宅男女神。在1993年更為求突破，拍露點寫真及一系列三級片《蜜桃成熟時》、《愛的精靈》等。

她早1987年憑譚家明執導的《最後勝利》獲提名香港電影金像獎最佳女主角。在1999年，更憑許鞍華導演的電影《千言萬語》，分別奪得第36屆金馬獎最佳女主角及香港電影金紫荊獎最佳女主角，證明有外貌之餘也共演技。

▲ Annise與媽媽李麗珍感情要好。（取自許倚榕 IG）

李麗珍女兒具藝術天份

李麗珍在1996年與音樂人許願結婚，可惜在2000年離婚。二人育有一女許倚榕（Annise），現在約23歲。

遺傳到父母藝術基因，Annise在加拿大讀大學時修設計，而且她有幾分似陳法拉不過已表示無意加入娛樂圈。