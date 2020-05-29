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Rubberband、Serrini領唱　綫上獨立音樂節明為業界打氣

休閒 20:43 2020/05/29

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熱門 黃日華 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

Tone Online Music Festival會免費網上直播，同時鼓勵觀眾自由定價課金。（ This Town Needs圖片）

本地音樂愛好者注意！Rubberband、Serrini等獨立音樂人聯同音樂場地、舞台製作團隊及音樂媒體，明午會展開綫上串流音樂節，輪流傾力演出，為台前幕後觀眾朋友互相打氣。

網上平台直播

「Tone Online Music Festival」明天下午4時至晚上11時於YouTubeFacebook兩專頁免費直播，由細So任嘉賓主持，表演單位包括Rubberband、Serrini、Matt Force、Jan Curious & tombeats、Life Was All Silence、Stereo Is The Answer、Gigi & Sabrina、Rain In Time 及時雨，以及BubbleVirus。

This Town Needs和Zuk Studio等主辦單位形容，世紀疫症將演出業推向不見天日的深淵，香港業界的零收入狀態，料要再持續一年，惟好多單位已瀕臨倒閉，幕後手足更有不少人陷入無錢開飯的局面。

他們指，冰島人口少過觀塘，能出產Sigur Rós及Björk，每十人有一人曾出書，多得當地人支持音樂和創作，香港音樂人拒絕坐以待斃，決定辦音樂節交由觀眾自由定價

截至周一，共有258人購入312張票支持，惟只夠支付50%的製作開支。

責任編輯：姚沛鏞

音樂會 RubberBand 表演 Facebook YouTube 串流 音樂

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