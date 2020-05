Rubberband、Serrini領唱　綫上獨立音樂節明為業界打氣

▲ Tone Online Music Festival會免費網上直播,同時鼓勵觀眾自由定價課金。( This Town Needs圖片)

本地音樂愛好者注意!Rubberband、Serrini等獨立音樂人聯同音樂場地、舞台製作團隊及音樂媒體,明午會展開綫上串流音樂節,輪流傾力演出,為台前幕後觀眾朋友互相打氣。

網上平台直播

「Tone Online Music Festival」明天下午4時至晚上11時於YouTube及Facebook兩專頁免費直播,由細So任嘉賓主持,表演單位包括Rubberband、Serrini、Matt Force、Jan Curious & tombeats、Life Was All Silence、Stereo Is The Answer、Gigi & Sabrina、Rain In Time 及時雨,以及BubbleVirus。

This Town Needs和Zuk Studio等主辦單位形容,世紀疫症將演出業推向不見天日的深淵,香港業界的零收入狀態,料要再持續一年,惟好多單位已瀕臨倒閉,幕後手足更有不少人陷入無錢開飯的局面。

他們指,冰島人口少過觀塘,能出產Sigur Rós及Björk,每十人有一人曾出書,多得當地人支持音樂和創作,香港音樂人拒絕坐以待斃,決定辦音樂節交由觀眾自由定價。

截至周一,共有258人購入312張票支持,惟只夠支付50%的製作開支。

責任編輯:姚沛鏞