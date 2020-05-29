【港區國安法】英國或放寬BNO留英限制　有港人欲到英國生兒育女

▲ 英國或放寬BNO留英限制，有港人表示希望到英國生活養育下一代，但亦有年青人覺得未迫切到需要離開。（資料圖片）

港區國安法爭議持續，英國外相藍韜文（Dominic Raab）日前稱考慮將BNO護照持有人入境逗留英國期限延長至12個月，並可在英國讀書和工作，為申請英國公民身分鋪路。

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30歲的張先生在3月初申請續領BNO，當時擔心特區護照會因中國的外交關係而減少免簽證待遇，故希望有多一本護照傍身。他表示，原本打算在港生育下一代，但憂港區國安法收窄本港自由，加深移民想法，若英國放寬逗留條件甚至開放公民權，心裡的確會很想到那裡生活。

從事美術平面設計的他稱，雖然能夠接受當地文化，當地人亦對港人友善，但始終自己英語不好，料難以找到當地的美術工作，「就算過到去都係揸Uber搵食」。他估計，買車、生活費等各項初期開支至少需30萬港元。他現在仍在儲錢，移民計劃仍停留在空想階段。

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25歲、從事商業服務的陳先生早於2015年留學意大利前就續領了BNO，當時純粹為旅遊方便，覺得持BNO可較簡單地穿越歐洲。他認為，即使逗留期限增加，到時屆滿後能否再延長仍是問題，英國的移民政策是否寬鬆也是未知之數。

他又稱，預料國安法會對本港政治經濟有影響，但未到迫切移民的地步，就算要離開，個人較喜愛澳洲的環境，英國不是首選。

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記者：徐紹軒