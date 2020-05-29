【港區國安法】港澳辦：順應止暴制亂強烈願望　將採有力措施回擊外來干預

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全國人大通過「港區國安法」，國務院港澳辦發言人表示，中央從國家層面立法，是順應了香港市民止暴制亂、恢復秩序的強烈願望，依法有效防範、制止和懲治危害國家安全的極少數違法犯罪行為，將為香港市民生活安寧，以及香港長治久安提供更堅實的安全屏障。

發言人又指，立法絕不會影響香港依法享有的高度自治權、香港獨立的司法權和終審權，以及香港市民依法享有的基本權利和自由，香港社會各界應在行政長官帶領下，支持加強維護國家安全的執法工作和公眾教育、支持特區行政機關、立法機關、司法機關履行維護國家安全的憲制責任，推動香港重回正軌。

發言人更強調， 香港的繁榮穩定是香港同胞，在偉大祖國大力支持下奮力拼搏出來，不是外國恩賜， 中央維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，貫徹一國兩制方針的決心堅定不移，反對外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移，中央和港府會採有力措施，回擊一切外來干預。

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責任編輯：陳宛彤