【港版國安法】美領事：白宮將採取針對性措施回應

▲ 反修例風波出現大量縱火、堵路等激進示威行為，中央認為背後有外部勢力參與。

全國人大昨通過「港版國安法」決定草案，美國總統特朗普將於本港時間2時舉行記者會。美國駐港總領事史墨客會見本港傳媒時指，白宮將採取相應措施「盡量針對性，以改變北京對香港的行為，美國會盡力保證港人不會受影響」。

他強調，美國會與港人站在一起，而美方行動只有一個簡單信息：「讓香港繼續是香港」。

史墨客表示，美國留意到香港的高度自治正急速受損，強調美國與港人同行，美國支持香港享有高度自治的立場是堅定而一致。但他說，美國承認香港是中國的一部分，亦無意破壞香港的穩定，稱任何相關說法都是錯誤的。對於支持立法的建制派指，美國等地都有國家安全法例，史墨客認為，由北京代香港立法，是直接違反《中英聯合聲明》及一國兩制，「港版國安法」直接影響港人自由。

對於美國考慮取消香港特殊待遇，史墨客謂，目的是要令北京理解美方立場，又指會確保措施盡量不影響港人。席間，史墨客多次被問到制裁的具體內容、時間表，他都以不搶先白宮回應為由，拒絕作出評論。對於美方預期中方會有何反制措施，史墨客只說：「我們很聚焦在香港，我們希望我們可做的，會在中國持續施壓下推動香港自治」。

對於近年本港示威活動被指與美國有關，被問到在「港版國安法」實施後，美國在港的活動會否受影響，史墨客只表示反對暴力，會繼續支持港人有和平集會的權利。