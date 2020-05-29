著名律師黃乾亨周四離世　張翔撰文感念他半世紀與港大同行

▲ 香港大學校長張翔以「感念黃乾亨博士：平凡的偉大」為題撰文，透過電郵告知港大校友有關黃博士離逝的消息。（港大Facebook「HKU 100」圖片）

本身是港大校友的著名律師黃乾亨昨日（28日）逝世，香港大學校長張翔今（29日）以「感念黃乾亨博士：平凡的偉大」為題撰文，向港大校友發電郵告知有關消息。

張翔在電郵中表達港大對此感到不勝悲痛，形容黃乾亨半個世紀以來與母校同行，參與締造了港大的文化傳統，並向其家人致以最誠摯的慰問。

黃乾亨曾擔任香港大學校友會會長，亦是校務委員會委員，更推動籌劃港大80、90及百週年校慶。黃乾亨憑藉自己在慈善事業的專業知識和經驗，在1995年幫助港大成立教研發展基金，並於2003年擔任主席凡十載。

黃乾亨捐贈的獎學金至今惠及逾500名本地、內地與國際學生，亦三度捐贈「明德教授席」支持工程、化學、經濟學等領域的研究；他在東華三院、香港公益金及香港律師會等均有深遠的貢獻。

張翔說：「他（黃乾亨）謙稱自己是一個平凡的人，只是剛好有機會為社會做了一些好事。點點滴滴間，他贏得了無數人的尊重和愛戴。他的風範將永遠留存於我們心中。」

翻查資料，黃乾亨之父是「駱駝漆」創辦人黃笏南；黃乾亨育有一子一女，分別是政商界名人、有「新金王」之稱黃英豪，為黃乾亨黃英豪律師事務所首席合夥人，亦是全國政協委員及「香港再出發大聯盟」副秘書長，其胞姊黃英琦亦是一名律師，過去曾擔任多項公職包括灣仔區議會主席及西九文化管理諮詢委員會成員。

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責任編輯：馮琪雅