2日2宗警員猝死案　警方指身故原因有待查證

▲ 其中一名男死者生前居於荔景紀律部隊宿舍。(資料圖片)

葵涌荔景紀律部隊宿舍，今日(29日)下午1時許有男子在廁所內昏迷，經送院搶救後證實不治。據悉男死者為青衣警區特遣隊成員，葵青警區指揮官謝振中總警司事後亦到瑪嘉烈醫院了解事件。另外，昨晨(28日)一名男子在沙田沙角邨家中昏迷，其母發現後報警，送院搶救後不治，消息指死者為駐守田心警署的一名高級警員。

警方確認，近日有兩名休班警務人員離世，為此感到非常難過和痛心，已向相關人員的家人表示慰問，事發前他們負責警區正常軍裝職務，沒有參與反修例運動的執法工作，並如常休班，而其身故原因有待查證。警隊福利服務課已與有關人員的家人保持緊密聯絡，並會向他們提供一切適切的協助。

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責任編輯：蘇文軒