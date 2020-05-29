公院負壓系統7周內8度現事故　機電署：成因主要為抽風系統機件故障

▲ 公院負壓系統7周內8度現事故，機電署指成因主要為抽風系統機件故障。（資料圖片）

新冠肺炎疫情在港爆發期間，公立醫院隔離病房負壓系統於7周內8度現故障，最新一宗於今（29日）早發生，大埔那打素醫院隔離病房負壓系統一度暫停18分鐘。機電署就多宗事故公布調查結果，指就已完成調查的事故，包括北區醫院、屯門醫院等，成因主要為抽風系統機件故障。

【新冠肺炎】大埔那打素醫院隔離病房出現故障 負壓系統今早曾暫停18分鐘

署方強調由於負壓病房由本年初開始全面以負壓模式24小時運作，正與醫管局協調，將盡快分階段為負壓病房機電設施進行全面檢查維修，同時亦會加強監察承辦商工作，並與醫管局加強協調。

多宗事故詳情如下：

瑪嘉烈醫院傳染病中心（未交報告） 4月13日 中央控制系統路由器一度故障半小時，7個樓層的69名病人受影響 初步顯示冷氣空調控制及監察系統的控制器軟件隱藏漏洞引發 北區醫院 5月8日 負壓設施故障19分鐘 抽風系統內個別機械部件故障 5月10日 負壓設施故障10分鐘 抽風系統內個別機械部件故障 5月12日 一間單人病房的閘掣運作有不穩定情况，約維持3分鐘 屯門醫院 5月17日 負壓病房抽風系統自動停止1小時15分鐘 火警鐘誤鳴而引致抽風系統需按照消防系統法定要求及通風系統設計停止運作 瑪麗醫院（未交報告） 5月22日 隔離病房氣壓不平均35分鐘 初步顯示事發時三間獨立隔離房間的前室氣壓曾出現輕微改變而觸動警報系統，但各獨立隔離房間內的負氣壓水平一直維持正常並符合感染控制要求 博愛醫院 5月27日 內科及老人科病房一間隔離病室的負氣壓系統停運15分鐘 工程承辦商人員進行恆常維修期間，意外觸碰通風系統的安全掣 大埔雅麗氏何妙齡那打素醫院（未交報告） 5月29日上午10時17分 一間隔離病房通風及負壓系統短暫停運18分鐘 控制系統中一塊電子部件故障

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責任編輯：鄧凱文