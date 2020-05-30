【港區國安法】特朗普指將取消香港特殊地位　商界稱對未來經濟影響不大

▲ 多個商界代表本港大部分貨物都是轉口，因此美國的措施未見有大影響。（資料圖片）

美國總統特朗普當地時間周五下午召開記者會，即本港星期六凌晨時分，宣布展開取消給予香港特殊地位的程序，限制對香港的高科技出口。他表示，在關稅、旅遊、貿易等廣泛事宜上，香港未來與中國只會獲得同樣待遇。

特朗普以強硬語調指中國違反當年訂立的《中英聯合聲明》，香港目前情況已是「一國一制」，美國將會重新評估香港的獨立關稅區地位。不過，特朗普並無詳細解釋，取消香港特殊地位的程序需時多久及細節，亦沒談及《香港關係法》及《香港人權法》等相關議題的下一步行動。特朗普亦沒如外間預期般，因中國通過港區國安法而宣布任何制裁中國的行動，僅稱將會制裁任何削弱香港自治的中國官員。

對於美國的措施，商界立法會議員鍾國斌今日（30日）在商台節目表示，沒有想過特朗普會真的實行措施，批評特朗普一邊表示支持香港，卻一邊制裁，他呼籲期望美國會幫香港的人要清醒。

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至於如果取消給予香港特殊待遇，對未來經濟有何影響？廠商會行政總裁楊立門表示，已預料美國有此這一步，但本土出口到美國的產品佔總出口的0.1％，大部分貨物都是轉口，因此措施未見有大影響，又指港府可以對美國加徵關稅，不過擔心美國會再與中國重新商討貿易協議。

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行政會議成員、商界立法會議員林健鋒則稱表示，港府已做好準備，認為美國有多家在港企業，對港的貿易逆差是正數，用經濟制裁香港是懲罰自己，又強調國家安全對每個國家是最重要。工業總會主席葉中賢就認為，本港工業製造不太使用美國的科技，不太擔心有影響。

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責任編輯：伍瑋瑋